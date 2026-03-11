Espana agencias

Muere un joven tras un tiroteo en la barriada del Príncipe en Ceuta

Ceuta, 11 mar (EFE).- Un joven, de entre 25 y 30 años, ha muerto en el Hospital Universitario de Ceuta como consecuencia de la gravedad de las heridas que sufrió en un tiroteo ocurrido en la barriada del Príncipe por hechos que están siendo investigados por la Policía Nacional.

El suceso se ha producido la madrugada de este miércoles cuando varias personas aparecieron en la barriada con los rostros cubiertos con pasamontañas e hicieron varias detonaciones, según han informado a EFE fuentes policiales.

Un joven recibió al menos un impacto de bala y fue trasladado al Hospital Universitario en un vehículo particular, donde murió.

Según ha informado en un comunicado la Policía Local, el suceso se produjo en la zona conocida como El Ángulo, y los agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos al ser alertados de varias detonaciones con arma de fuego.

Los vecinos avisaron a los agentes de que había varias vainas en la calzada y manchas de sangre en un callejón cercano, por lo que se acordonó la zona a la espera de que llegara la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

El herido fue trasladado en un coche particular donde el personal sanitario detectó que la víctima portaba un arma de fuego, comprobando los agentes que estaba montada y con cartucho en la recámara, procediendo a su intervención.

La Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis sobre el suceso aunque los primeros indicios parecen indicar que los autores de los disparos tenían la intención de atentar contra la vida de la víctima.

Los agentes han recogido varios casquillos en la zona donde se produjo el tiroteo y han confirmado que al menos participaron dos encapuchados, según la versión dada por testigos presenciales a la Policía y que han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El fallecido es un joven de Ceuta que tenía residencia en Algeciras (Cádiz). EFE

(vídeo)

