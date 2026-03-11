Espana agencias

Montoro defiende que su patrimonio es "normal", niega haber recibido comisiones y acusa a Anticorrupción de fabular

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha señalado que tiene una "situación patrimonial absolutamente normal", ha rechazado que cobrara comisiones por reformas fiscales para empresas gasísticas durante su mandato y ha cargado contra la Fiscalía Anticorrupción por basarse en "sospechas infundadas" que considera "fabulación".

Según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exministro investigado reprocha al titular de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona "la innecesariedad de acordar la prórroga de la instrucción ante la absoluta falta de indicios racionales de criminalidad" contra ningún imputado.

Montoro además critica que el juez acordara en enero ampliar seis meses más el plazo la instrucción "en flagrante vulneración, al haberse dictado sin previa audiencia a las partes".

Por ello, pide se eleve el escrito como recurso ante la Audiencia Provincial de Tarragona para que declare la nulidad de la prórroga y la deje sin efecto, insistiendo, como en anteriores veces, en que el juez tendría que archivar la causa.

"Tras siete años de investigación --durante la práctica totalidad de los cuales la causa ha permanecido declarada secreta--, y contando con la intervención de la UCO, la AEAT y los Mossos d'Esquadra, el resultado no ha sido otro que la más absoluta nada", sostiene.

A su juicio, "no existe un solo indicio que apunte hacia la comisión de los delitos investigados, los cuales permanecen exclusivamente en el plano de las sospechas infundadas del Ministerio Fiscal".

Continuar con la investigación abierta "únicamente puede servir", considera, "para perpetuar una instrucción de carácter meramente prospectivo, proscrita por el ordenamiento jurídico".

ES "HABITUAL" QUE HAYA PROPUESTAS

La defensa afirma que el exministro "desconocía" que las reformas aprobadas, que califica de "pequeñas en un conjunto mucho más amplio y ambicioso que se acordaron en esas fechas", hubieran sido propuestas al Ministerio de Hacienda a través de miembros del despacho Equipo Económico.

"Sin embargo, con independencia de lo anterior, lo determinante es que, aun cuando aceptásemos a efectos puramente dialécticos --ya hemos dicho que lo negamos tajantemente-- que mi representado hubiera tenido conocimiento exacto y puntual de dicha circunstancia, los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal", expone.

Montoro indica que es "práctica habitual en gobiernos de cualquier signo político que asociaciones, grupos empresariales, ciudadanos o colectivos afectados por circunstancias de diversa índole trasladen a miembros del Gobierno sugerencias de reformas normativas que resultan de interés para sus representados".

Propuestas, abunda, que "en numerosas ocasiones se materializan en la aprobación o modificación de normas que recogen tales intereses, sin que jamás se haya cuestionado que dicha práctica constituya conducta corrupta o criminal ni, en los términos empleados por el Ministerio Fiscal, una privatización del Poder Legislativo".

Bajo su punto de vista, lo que "pretende" Anticorrupción es sostener, "pese a que ningún indicio más allá de su 'olfato' apunta a ello", que el exministro "podría haber percibido comisiones por 'facilitar' la aprobación" de las reformas fiscales.

Pero "más allá de la fabulación del Ministerio Fiscal, como decíamos, no hay absolutamente nada que respalde tales sospechas". "Antes al contrario, las investigaciones practicadas únicamente han puesto de manifiesto una situación patrimonial absolutamente normal de mi representado y la inexistencia absoluta de elementos que permitan inferir la percepción de comisiones por su parte", afirma.

En esta causa, el juez investiga si hubo desde Hacienda favores fiscales a empresas gasísticas con la mediación de Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama.

EuropaPress

