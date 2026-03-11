Mónica García: El Gobierno es el faro moral internacional que dice 'No a la guerra'

Madrid, 11 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado orgullosa de tener un Gobierno que es "el faro moral internacional" que dice 'No a la guerra' y que está alineado con el reclamo de paz de toda la ciudadanía española, mientras la derecha se sitúa "del lado de la mentira y del lado del servilismo a los señores de la guerra".

García, junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, representantes de partidos políticos y otras autoridades, ha participado este miércoles en la estación de Atocha en el homenaje organizado por UGT Madrid, CCOO Madrid y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo a las 193 víctimas de los atentados terroristas de 2004 en Madrid, cuando se cumple el XXII aniversario de la tragedia.

La ministra ha afirmado que están "orgullosos y orgullosas de tener un Gobierno que es el faro moral internacional que dice 'No a la guerra'", ha afirmado García, quien ha subrayado que el Gobierno que además recoge el reclamo de una ciudadanía que el 11 de marzo de 2004 se echó a las calles a ayudar, a donar sangre, a ser útiles y que dijo 'No a la guerra' y 'no a las mentiras'.

Ahora, ha apuntado, el Gobierno de Pedro Sánchez está "perfectamente alineado con el reclamo de paz de toda la ciudadanía española y está donde tiene que estar" mientras la derecha está "donde siempre ha estado, del lado de la mentira, del lado del servilismo a los señores de la guerra y del lado de aquellos que luchan en contra de los intereses de nuestro propio país y de la vida".

La ministra ha afirmado que el Gobierno, como ha hecho siempre, por supuesto, va a tomar medidas para proteger a la ciudadanía de los efectos de la guerra frente a los "abusos de algunos y algunas que quieren aprovecharse de la incertidumbre, de la inestabilidad y de las guerras".

Al ser preguntada por la solicitud del presidente de Mercadona, Juan Roig de rebajar el IVA de los alimentos en España al cero por ciento para abaratar la cesta de la compra, ha dicho que ese mismo empresario que pedía la rebaja de los impuestos sacaba la cuenta de resultados de su empresa que obtuvo unos beneficios de 1.700 millones de euros en 2025, por lo que le ha instado a "ponerse del lado de la paz y del lado de la protección y de los escudos sociales de la ciudadanía".

Se ha preguntado qué parte de las consecuencias del 11 de marzo fueron fruto de una decisión política en la cual "un Gobierno de derechas nos metió en una guerra ilegal" y ha apuntado que veintidós años después la derecha sigue apoyando "estas guerras ilegales e ilegítimas, como puede ser ahora mismo la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ha recordado "las mentiras" que sucedieron al 11 de marzo durante años intentando atribuir este acto terrorista a la banda terrorista ETA y "esa mentira trajo consecuencias" porque estuvieron acosando a algunas de las víctimas, como Pilar Manjón y al comisario de Vallecas, que dirigió la investigación y que tuvo consecuencias trágicas en su familia.

"Ahí se inauguró en este país el acoso político, la mentira, las 'fake news' y todo lo que rodea ahora mismo a una derecha que es incapaz de dar la cara y de ponerse del lado de su ciudadanía", ha agregado. EFE