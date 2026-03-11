Espana agencias

Milagros Tolón visita al equipo español en la Villa Paralímpica de Cortina

Cortina d'Ampezzo, 11 mar (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, visitaron este miércoles al equipo español que compite en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina.

Tanto Milagros Tolón como Rosa Martínez recorrieron las instalaciones guiadas por los esquiadores y riders, los técnicos y el personal sanitario y de oficina de la delegación nacional, así como por Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español, y Francisco Botía, director general.

El grupo lo completaron el embajador de España en Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios, y May Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), que es la única con deportistas clasificados para esta cita y que debuta en unos Juegos Paralímpicos.

En los próximos días también respaldará a la delegación española con su presencia la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que tendrá la oportunidad de apoyar a los deportistas durante las últimas jornadas de competición. EFE

(foto)

