Miércoles, 11 de marzo de 2026

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Madrid. El Real Madrid, sin Kylian Mbappé y otra seis bajas, invoca el ambiente de las noches mágicas en competición europea en el Santiago Bernabéu este miércoles ante el Manchester City de Pep Guardiola en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

. Además, el defensor del título, el París Saint-Germain, recibe al Chelsea; el Arsenal visita al Bayer Leverkusen y el Bodo Glimt noruego, revelación del torneo, acoge al Sporting de Portugal.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL LIGA EUROPA

Sevilla/Vigo. El Betis y el Celta ultiman este miércoles su preparación para sus compromisos de ida de los octavos de final de la Liga Europa, respectivamente ante el Panathinaikos, en Atenas, y el Lyon, en Vigo.

(Texto) (Foto)

.

FUTBOL LIGA CONFERENCIA

Redacción deportes. El Rayo Vallecano prepara un encuentro que podría ser histórico en su ya centenaria trayectoria: el que le enfrenta este juegos en Turquía ante el Samsunspor en la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia. Rueda de prensa del entrenador del equipo madrileño, Íñigo Pérez, y el futbolista argentino Óscar Trejo.

(Texto)

.

FÚTBOL COPA DE LA REINA

Alcalá de Henares (Madrid). El Atlético de Madrid, dos veces campeón y que trata de llegar a su séptima final, y el Costa Adeje Tenerife, que ha alcanzado por cuarta ocasión la penúltima ronda de este torneo y nunca ha llegado a la última, se enfrentan este miércoles desde las 19.00 horas en el Centro Deportivo Wanda de Alcalá de Henares en la primera semifinal de la Copa de la Reina.

(Texto) (Foto)

. Además, previa de la segunda semifinal, Badalona Women-Barcelona. Atención a los medios del entrenador del Barcelona, Pere Romeu (13.30. Estadio Johan Cruyff).

(Texto)

.

FÚTBOL ELECCIONES BARCELONA

Barcelona. El expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu irrumpe en la campaña del club catalán y, en una entrevista con la Agencia EFE, defiende su gestión al frente de la entidad, opina sobre la labor de la junta saliente y explica cómo está viviendo estos días el proceso electoral. Por Ginés Muñoz.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

FÚTBOL MARCELO/ENTREVISTA

Chicago (EE.UU.). Marcelo Vieira da Silva asegurA en una entrevista con la Agencia EFE que Roberto Carlos, al que considera "con diferencia el mejor lateral izquierdo de la historia", fue como su "hermano mayor" cuando llegó al Real Madrid y reconoció que todavía se siente "nervioso" cuando habla con él. Por Andrea Montolivo.

(Texto)

.

FÚTBOL PORTUGAL

Lisboa. Samu Costa, internacional portugués del Mallorca, asegura en una entrevista con la Agencia EFE que trabaja duro para regresar a las próximas convocatorias de la absoluta de Portugal, donde reconoce la labor humana y deportiva del técnico español Roberto Martínez, y se muestra muy ilusionado con la llegada al banquillo del equipo balear del argentino Martín Demichelis.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

TENIS INDIAN WELLS

Redacción Deportes. Carlos Alcaraz, número 1 mundial, se enfrenta al danés Casper Ruud, y el serbio Novak Djokovic se ve las caras con el defensor del título, el británico Jack Draper, este miércoles en el torneo Masters 1.000 de Indian Wells, California (Estados Unidos). En el cuadro femenino (WTA 1.000), la polaca Iga Swiatek, segunda del ránking, se enfrenta en la misma ronda a la checa Karolina Muchova.

(Texto) (Foto)

.

BALONCESTO PREMUNDIAL FEMENINO

Redacción Deportes. La selección española femenina de baloncesto empieza este miércoles en San Juan de Puerto Rico la lucha por regresar a un Mundial ocho años después de su última participación, en Tenerife en 2018, año en el que conquistó el bronce. El primer rival es este miércoles el equipo de Nueva Zelanda.

(Texto) (Foto)

.

BALONMANO LIGA CAMPEONES

Barcelona. El Barça cierra este miércoles desde las 20:45 ante el Eurofarm Pelister de Macedonia del Norte la fase de grupos de la Liga de Campeones de balonmano con el objetivo de confirmar el liderato del Grupo B, que arrebató al Magdeburgo en la última jornada.

(Texto) (Foto)

.

PARALÍMPICOS MILÁN-CORTINA 2026/AUDREY PASCUAL

Cortina d'Ampezzo (Italia). La trayectoria deportiva de Audrey Pascual no se entiende sin la de Jaime Hernández, su entrenador los últimos ocho años y artífice de una progresión que le ha llevado, junto con su talento, capacidad de superación y confianza, a los altares del deporte español con tres medallas en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina. Por David Ramiro.

(Texto) (Foto)

.

PARALÍMPICOS MILÁN-CORTINA 2026

Cortina d'Ampezzo (Italia). La quinta jornada de competición de los Juegos Paralímpicos depara la final del curling en dobles mixtos y la final de los 10 km de esquí de fondo. Por David Ramiro.

(Texto) (Foto)

.

DEPORTE ADAPTADO ENTREVISTA

Madrid. La atleta paralímpica Desirée Vila perdió la pierna derecha con apenas 16 años, víctima de una negligencia médica. Lejos de hundirse, su historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y superación que ahora cuenta en 'Ganas de Vivir', un documental que repasa una vida extraordinaria en la que tuvo "que aprender a perdonar y pasar página", tal y como revela en una entrevista con EFE. Por Estefanía Medina.

(Foto) (Vídeo) (Audio)

.

ATLETISMO YULIMAR ROJAS/ENTREVISTA

Redacción Deportes. La venezolana Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo de triple salto al aire libre, regresa cuatro años después a unos Mundiales de pista cubierta, en Torun (Polonia), y lo hace con el objetivo de volver a colgarse un oro bajo techo tras una "etapa difícil" marcada por las lesiones en la que su "espíritu luchador prevalece". Por David Ramiro.

(Texto)

---------------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

ATLETISMO

- Entrevista con la venezolana Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo de triple salto al aire libre. "Siento que estoy renacida, convertida en puro fuego". Por David Ramiro.

.

AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de China, segunda cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Shanghái.

- Previa del Rally Safari de Kenia, tercera prueba del Mundial de Rallys y que se disputa de jueves a domingo.

.

BALONCESTO

- Eurocopa. 1/8 final: Turk Telekon Ankara-BAXI Manresa (19.00).

- Liga de Campeones. 5ª jornada: La Laguna Tenerife-Dreamland Gran Canaria (21.00).

- Copa de Europa FIBA. 1/4 final: Petkim Spor-Surne Bilbao Basket (18.15) y Reggiana-UCAM Murcia (20.00).

- Euroliga. Última hora de los partidos de la 31ª jornada Dubai-Kosner Baskonia y Real Madrid-Valencia Basket.

- Fase de clasificación para el Mundial femenino (hasta 17). Argentina-Australia (12.30) (en Estambul), Nigeria-Colombia (14.00) (en Villeurbanne), España-Nueva Zelanda (18.00) (San Juan de Puerto Rico) (FOTO).

- NBA: Orlando Magic-Cleveland Cavaliers (00.30), New Orleans Pelicans-Toronto Raptors (01.00), Utah Jazz-New York Knicks (02.00), Denver Nuggets-Houston Rockets y Sacramento Kings-Charlotte Hornets (03.00) y Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves (03.30).

.

BALONMANO

- Liga de Campeones. 14ª jornada (FOTO): Barça-Eurfarm Pelister (20.45).

.

CICLISMO

- París-Niza (hasta 15). 4ª etapa: Bourges-Uchon (195 km).

- Tirreno-Adriático, en Italia (hasta 15). 3ª etapa: Cortona-Magliano de' Marsi (221 km).

.

FÚTBOL

- Liga de Campeones. Octavos de final, ida (FOTO): Bayer Leverkusen-Arsenal (18.45) y Bodo Glimt-Sporting, PSG-Chelsea (VÍDEO) (DIRECTO) y Real Madrid-Manchester City (VÍDEO) (21.00).

- Copa de la Reina. Semifinales, ida: Atlético de Madrid-Costa Adeje Tenerife (19.00).

. Previa del Badalona Women-Barcelona.

- Liga Europa. Previas de los partidos de ida de octavos de final Panathinaikos-Betis y Celta-Lyon.

. Betis: rueda de prensa a las 18:15 y entrenamiento a las 19:00 en el estadio del Panathinaikos.

. Celta: entrenamiento a las 11:15 y rueda de prensa a las 13:30 en la ciudad deportiva del Celta.

. Lyon: entrenamiento a las 11:00 en la ciudad deportiva del Lyon y rueda de prensa en Balaídos a las 19:30.

- Liga Conferencia. Octavos de final, ida. Previa del partido Samsunspor-Rayo Vallecano.

. Samsunspor. Rueda de prensa del entrenador, Thorsten Fink, en el Estadio Samsun 19 de Mayo a las 19.30.

. Rayo Vallecano. Rueda de prensa de Íñigo Pérez y Óscar Trejo a las 18.15 CET en el estadio de Samsun.

- Barcelona. Entrevista al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu. (FOTO) (VÍDEO)

- Barcelona. El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font presenta su proyecto social (12.00. Sede electoral de Nosaltres. Diagonal, 468).

- Entrevista con el exfutbolista brasileño y del Real Madrid Marcelo Vieria. Por Andrea Montolivo.

- Entrevista con Samu Costa, internacional portugués del Mallorca. (FOTO) (VÍDEO)

.

HOCKEY PATINES

- Previa de la jornada 8 de la competición, en la que el Barça recibe al Igualada, el Reus al Trissino y el Liceo visita al Sporting (POR).

.

NATACIÓN

- Campeonatos de España "Open", en Sabadell (Barcelona) (hasta 15).

.

PARALÍMPICOS

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Información de David Ramiro, enviado especial. Medallas en esquí de fondo y curling.

. Reportaje de la esquiadora Audrey Pascual, su entrenador y la Fundación También, su club. Por David Ramiro, enviado especial.

.

POLIDEPORTIVO

- Entrevista con la atleta paralímpica Desirée Vila, que perdió la pierna derecha con apenas 16 años víctima de una negligencia médica. Por Estefanía Medina. (FOTO) (VÍDEO)

.

TENIS

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com