Maroan asegura que vuelve "mejor como persona y como futbolista" tras la lesión

Bilbao, 11 mar (EFE).- Maroan Sannadi, jugador del Athletic Club, aseguró que los cuatro meses que ha necesitado para recuperarse de la lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano a principios de noviembre le han hecho "mejor como persona y como futbolista".

"He tenido tiempo para analizar todo lo que hacía en el campo y fuera de él y he podido conseguir una versión de mí que no conocía", confesó el delantero vitoriano en la rueda de prensa que ofreció en Lezama antes de su segundo entrenamiento con el grupo a las órdenes de Ernesto Valverde.

Maroan fue operado el 3 de noviembre para solucionar una afectación meniscal "de larga evolución" después de ser sometido durante los tres primeros meses de competición a un tratamiento conservador que le permitió estar disponible hasta finales de octubre.

"Las molestias las tengo desde el último partido de la temporada pasada contra el Barça. Me sentía bien, pero a veces la rodilla se me hinchaba y hablamos de ese tratamiento conservador. Estaba contento, pero al final la rodilla se hinchó más que nunca. No podía seguir y me operaron", explicó.

El delantero admitió que cuando le comunicaron esa solución quirúrgica "no fue fácil aceptarlo", pero una vez asumido cree que todo el proceso le "ha hecho muy bien" tanto a nivel personal como deportivo.

"De lo que tenía miedo era de pasar por el quirófano, pero al final tuve que pasar. Cuando viene la lesión la cojo como algo más bueno que malo porque me ha hecho evolucionar, entrenar y buscar esa versión de mi que antes no tenía", añadió.

"Hemos vivido muchas cosas importantes que podía haber jugado, pero esto estaba escrito. Yo creo en Dios. El plan de Dios es perfecto y no dudo de él", apostilló el internacional por Marruecos, quien no se marca aún plazos para reaparecer y fijó como "primer objetivo" del equipo "los 42 puntos". "Luego ya nos centraremos en otras cosas", concluyó. EFE

