Marco Spissu: "Tenemos trece finales y tenemos que ganar"

Zaragoza, 11 mar (EFE).- El jugador del Casademont Zaragoza Marco Spissu ha mostrado este miércoles su preocupación por la "peligrosa" situación en la tabla del equipo en la Liga Endesa, decimoquinto, con seis victorias y quince derrotas, por lo que ha abogado por empezar a sumar triunfos a partir de este sábado: "Tenemos un partido muy importante en Málaga, tenemos trece finales y tenemos que ganar".

En una rueda de prensa, Spissu se ha referido así al próximo encuentro liguero de los rojillos, fuera de casa y ante el Unicaja (18.00 horas), en el que será el segundo duelo del Casademont con Joan Plaza a los mandos.

Sobre el primer partido con el entrenador catalán, en el que cayeron 113-111 ante el Morabanc Andorra, un rival directo, ha observado que el equipo perdió 17 balones y sus rivales lograron muchos rebotes ofensivos.

No obstante, ha añadido que desde entonces la escuadra zaragozana ha trabajado "muy bien", algo que debe hacer "cada día" porque este sábado llega un partido "muy importante".

Spissu ha admitido que "no gusta" la clasificación del Casademont, una posición que es "peligrosa" porque el equipo está "muy abajo", por lo que también ha abogado por vencer "seguro" los partidos en casa.

En cuanto a las causas del rendimiento del conjunto aragonés, ha considerado que se debe a que no han jugado "bien", un problema que la entidad rojilla ha padecido "toda la temporada" y que ahora están tratando de remediar con ajustes.

"Tenemos dos meses y medio muy importantes adelante y tenemos que ponernos en marcha", ha aseverado el jugador sardo, que ha definido a su próximo rival, el Unicaja, como "un equipo importante" y "difícil", sobre todo, en su casa.

Así, aunque ha augurado que sus adversarios seguramente jueguen "un buen baloncesto", ha adelantado que el Casademont tratará de ganar fuera de casa.

En el plano individual, ha reconocido que no le gusta cómo está jugando, pues considera que puede "dar más", aunque ha añadido que "no es fácil", ya que cuando un equipo no da el máximo, todo es diferente y también influye en el rendimiento individual.

Por otro lado, ha definido como "un sueño" poder jugar para su selección, ya que la del combinado italiano es "una camiseta muy especial".

"Cada vez que me llaman estoy muy ilusionado de ir a la selección porque creo que es la cosa más bonita que un jugador puede tener", ha concluido. EFE