Lluvias en el cuadrante sureste, Pitiusas y Melilla, más débiles en el tercio norte

Madrid, 11 mar (EFE).- Este miércoles se prevé una tendencia a la estabilidad del tiempo en la península y Baleares, aunque se registrarán precipitaciones en el cuadrante sureste, islas Pitiusas y Melilla, mientras la entrada de un frente por el oeste peninsular dejará lluvias débiles en el tercio norte, con ascenso de temperaturas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en zonas del sur de la Comunidad Valenciana, con posibles acumulados significativos al norte del cabo de la Nao.

Por otro lado, el paso de un frente de oeste a este por el tercio norte peninsular dejará lluvias débiles que afectarán a Galicia, área cantábrica y Pirineos, mientras en el cuadrante suroeste habrá cielos poco nubosos o despejados y en el resto estará poco nuboso o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en puntos de Baleares.

La cota de nieve estará en torno a los 1.500 metros subiendo por encima de los 2.000 metros en el sureste peninsular y en 1.800/2.000 metros en el extremo norte.

Se registrarán bancos de niebla matinales y vespertinos en interiores del tercio oriental peninsular, Galicia, Cantábrico y Baleares; y heladas débiles en montaña, pudiendo darse localmente en la meseta norte.

Las temperaturas máximas subirán en la península, aumento que será en general ligero en el tercio norte y localmente notable en la meseta sur e interior de Andalucía; las mínimas ascenderán en Galicia y meseta sur, predominando los descensos en la norte, entorno de la Ibérica, Ebro y Andalucía. En el resto habrá pocos cambios.

Soplarán vientos alisios fuertes, con rachas muy fuertes en Canarias, será moderado del oeste en el Cantábrico y flojo en general en el resto; predominará la componente norte en Baleares y fachada oriental peninsular, la este en la mitad sur y la oeste en la norte.

- GALICIA: brumas y nieblas matinales y vespertinas en la mitad norte. Predominio de cielo nuboso, con apertura de algunos claros. Lluvias débiles y chubascos, ocasionales y dispersos, más probables en A Coruña y Lugo, que serán más intensos en sus litorales, y remitirán. Temperaturas en ligero o moderado ascenso, menos probable en el extremo noroeste.

Viento flojo, variable en el interior, con intervalos moderados en el litoral cantábrico.

- ASTURIAS: cielo nuboso, con predominio de nubes bajas, con brumas o bancos de niebla dispersos, matinales y vespertinos, en cumbres de la cordillera. Precipitaciones débiles generalizadas, que se extenderán, de forma intermitente, e irán remitiendo. Temperaturas con pocos cambios o en ligero aumento.

Heladas débiles en cotas altas de la cordillera. Viento flojo variable en el interior, con intervalos moderados en el litoral.

- CANTABRIA: posibles nieblas en el entorno del Ebro. Cielo nuboso, con lluvias débiles generalizadas que remitirán. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en cotas altas de la cordillera. Viento flojo variable en el interior, con algún intervalo moderado en el litoral.

- PAÍS VASCO: brumas y nieblas matinales y vespertinas en Álava. Cielos nubosos o cubiertos con predominio de nubes bajas y lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero aumento. Viento flojo variable, con algún intervalo moderado en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: probabilidad de brumas y nieblas matinales dispersas. Intervalos nubosos, más abundantes en el norte, donde no se descartan precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, y máximas en ligero a moderado ascenso, puede ser localmente notable en el suroeste.

Heladas débiles dispersas, más probables en zonas de montaña y áreas de meseta del este y sur. Viento variable, flojo en general.

- NAVARRA: cielo nuboso en la mitad norte e intervalos dispersos en el tercio norte. Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros. Heladas débiles en cumbres del Pirineo. Viento flojo variable.

- LA RIOJA: probables brumas y bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles dispersas en la sierra. Viento variable, tendiendo a flojo.

- ARAGÓN: probables brumas y bancos de niebla matinales en algunas zonas. Intervalos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas en la divisoria del Pirineo. La cota de nieve estará en torno a 1.600-1.900 metros. Temperaturas con pocos cambios, en descenso de las mínimas y ascenso de las máximas.

Heladas débiles en el Pirineo y zonas del sistema Ibérico. Viento flojo variable, tendiendo a flojo.

- CATALUÑA: probables brumas dispersas matinales, sin descartar bancos de niebla. Intervalos nubosos, con posibles chubascos ocasionales en el interior de Girona; en la vertiente norte del Pirineo de Lleida se esperan precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve estará en torno a los 1.600-1.900 metros.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo variable.

- EXTREMADURA: probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios o al alza y máximas en ascenso moderado, localmente notable. Viento variable, flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales en zonas del sur. Intervalos de nubes medias y altas y de nubes bajas en la sierra, quedando poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ascenso generalizado.

Heladas débiles en zonas altas de la sierra y en el Valle del Lozoya. Viento flojo variable, con régimen de brisas en la sierra.

- CASTILLA-LA MANCHA: brumas y probables nieblas matinales en áreas montañosas del este y otras zonas. Nuboso en Albacete e intervalos nubosos en el resto, tendiendo a poco nuboso, con intervalos de nubes altas y medias. Lluvias débiles y chubascos dispersos que cesarán.

Temperaturas mínimas en aumento, ligero en el resto de la mitad sur, en descenso o sin cambios; máximas al alza o ascenso notable. Heladas débiles en zonas del sistema Central y amplias zonas del Ibérico. Viento flojo tendiendo a variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos en la mitad norte y cielo muy nuboso, con precipitaciones en la mitad sur, sin descartar que en el sur de Valencia o el norte de Alicante sean localmente persistentes, con tendencia a remitir. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en ascenso, ligero o sin cambios.

Viento flojo en el litoral, en el resto viento flojo variable.

- REGIÓN DE MURCIA: probables brumas en las sierras. Cielos con intervalos nubosos, sin descartar nubosidad baja y chubascos dispersos en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o a la baja; máximas en aumento. vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- BALEARES: muy nuboso, con precipitaciones en Ibiza, Formentera y sur de Mallorca, tendiendo a poco nuboso con nubes de evolución en Mallorca que pueden dar lugar a chubascos en la sierra, interior y sur de la isla. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo con intervalos de brisa en Mallorca.

- ANDALUCÍA: cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones dispersas, más probables e intensas en el extremo oriental. Heladas débiles, localmente moderadas en las sierras orientales. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en ascenso, localmente notable en el interior.

Vientos flojos a moderados, quedando flojos variables.

- CANARIAS: predominio de cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles localmente moderadas. Intervalos nubosos al sur de estas islas. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas en cumbres centrales de Tenerife.

Viento alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. EFE