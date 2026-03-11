Espana agencias

Liberan a diez mujeres en Albox (Almería) en un operativo con cinco detenidos

Albox (Almería), 11 mar (EFE).- La Policía Nacional ha liberado a diez mujeres que ejercían la prostitución en el municipio almeriense de Albox en el marco de una operación contra la trata de blancas que se ha saldado, hasta el momento, con cinco personas detenidas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado este miércoles en declaraciones a los medios en Albuñol (Granada) sobre este operativo, y ha precisado que la liberación de las víctimas se produjo durante la tarde de ayer.

Para desarticular a este grupo, las autoridades han llevado a cabo dos entradas y registros en los que los agentes han intervenido seis armas, según los datos confirmados por Fernández.

La intervención policial en la localidad almeriense continúa abierta, por lo que no se descartan nuevos avances o actuaciones en las próximas horas. EFE

mma/afg/bfv/bal

