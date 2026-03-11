Espana agencias

Las tres trabajadoras investigadas por maltrato en guardería de Getxo fueron despedidas

Bilbao, 11 mar (EFE).- Las tres trabajadoras investigadas por un supuesto maltrato a bebés de 0 a 2 años en una guardería de Getxo (Bizkaia) fueron despedidas y ninguna de ellas trabaja el presente año en el centro, según han informado a EFE fuentes relacionadas con el caso.

Este caso fue denunciado por la Fiscalía de Bizkaia ante los juzgados de Getxo y ha recaído en la plaza número tres de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad, que ha abierto diligencias previas y ha declarado de forma simultánea el secreto de las actuaciones, según han confirmado fuentes judiciales.

La denuncia afecta a tres trabajadoras de una guardería propiedad de la Fundación BBK en Romo (Getxo) por un presunto "maltrato habitual" a bebés, producido a lo largo de 2025. El caso fue inicialmente denunciado por otras cuidadoras del centro, según publica el diario El Correo.

Las diligencias abiertas tratan de aclarar si dos trabajadoras de la guardería "golpearon" y "utilizaron la fuerza" con los pequeños a su cargo y si la directora del centro supuestamente hizo caso omiso a las advertencias realizadas por otras cuidadoras sobre el comportamiento de las anteriores.

Según el diario, entre otras conductas violentas, la denuncia indica que las trabajadoras señaladas presuntamente "golpeaban con el dorso de la mano en la boca a bebés que mordían a otros niños" y "propinaban algún cachete en la cara o algún azote en el trasero a algún niño que no se comportaba bien".

En el escrito de la Fiscalía se detalla que a la hora de la siesta las denunciadas "introducían a algún bebé que no quería dormir hasta el fondo del saco" en el que descansaban "para que se agotase reptando hacia la parte superior del mismo y se durmiese por agotamiento".

