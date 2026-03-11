Espana agencias

Las patronales piden a Puente una bonificación de 0,25 euros por litro al combustible

Madrid, 11 mar (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha reunido este miércoles con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que le ha transmitido varias peticiones, entre ellas una bonificación de 0,25 euros por litro al combustibles, para abordar el incremento de precios por la guerra de Irán.

Según fuentes del CNTC, entre las peticiones que le han trasladado a Puente se encuentra una ayuda directa de 1.500 euros por camión para paliar el impacto inmediato de estos primeros días o la bonificación de 0,25 euros por litro de combustible, la misma que en 2022 (0,2 euros por litro) pero actualizada con el IPC.

Asimismo, este Comité ha pedido la eliminación del límite de 400.000 euros por empresa en las ayudas o una revisión semanal de precios para adaptarlos a la evolución del coste del combustible.

Los transportistas también han reclamado un incremento del peso del gasóleo en la fórmula de revisión de precios, pasando del 30 % al 40 %, y la intervención de la Comisión nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ante posibles abusos en la intermediación en la venta de combustibles.

Según estas fuentes, Puente les ha transmitido que estas propuestas serán trasladadas el próximo martes al Consejo de Ministros y aseguran que ha considerado "razonables" estas peticiones.

El CNTC agrupa a las principales patronales del transporte por carretera, entre las que se encuentran Confebus, Ceav, Fedetaxi, CETM, Astic, Fenadismer o Gasnam.

Estas patronales han reclamado desde el inicio del conflicto bélico en Irán al Gobierno medidas para paliar el incremento del coste de los combustibles, como una reducción del IVA o del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH).

Además de esta reunión, el Ministerio de Economía se reunirá el jueves con Confebus, CETM, Fenadismer y Astic.

Según el boletín sobre el petróleo de la Unión Europea publicado este miércoles, que recoge datos hasta el 9 de marzo, el precio del gasóleo ha aumentado un 14,16 % en la última semana consecuencia de la inestabilidad por la guerra de Irán y se ha situado en 1,645 euros el litro, su coste más elevado desde octubre de 2023. EFE

