Espana agencias

Las enfermeras piden a las administraciones unidad frente a las agresiones a sanitarios

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- El Sindicato de Enfermería SATSE ha reclamado unidad a las administraciones sanitarias contra las agresiones al personal sanitario, en lugar de que cada comunidad autónoma haga "la guerra por su cuenta" y elabore sus normativas para intentar acabar con un "problema de Estado".

En el marco del Día Europeo contra las Agresiones al Personal Sanitario, que se celebra el 12 de marzo, las enfermeras reclaman una ley estatal y urgen a administraciones y partidos a trabajar conjuntamente para abordar un problema "que va en aumento cada año".

En este sentido, el sindicato se refiere, a falta del nuevo informe oficial de Ministerio de Sanidad, a los datos de la Policía Nacional que recogen un incremento del 26 % del número de denuncias de agresiones en 2025 con respecto al año anterior.

SATSE recuerda que trasladó a todos los partidos una propuesta normativa que, tras su debate en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados, no salió adelante.

El sindicato critica que, como ocurre también con otros asuntos de interés general, priman intereses territoriales y partidistas que imposibilitan finalmente que se pueda trabajar de manera conjunta, coordinada y eficaz. "Afirman tener el mismo objetivo y la misma prioridad, pero la realidad es que no comparten estrategias ni buenas prácticas", censura en un comunicado.

Sucesivas encuestas realizadas por la organización sindical concluyen que ocho de cada diez enfermeras han sufrido, al menos, una agresión, ya sea física (empujones, puñetazos, golpes…) o verbal (amenaza, insultos…), a lo largo del desempeño de su trabajo en centros sanitarios, sociosanitarios y durante las visitas realizadas a domicilio.

"Hay que sumar sinergias y no dividir ante la violencia contra los trabajadores sanitarios que son, además, mayoritariamente mujeres", incide el sindicato. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Huijsen, Camavinga y Mastantuono regresan a una lista con siete bajas por lesión

Infobae

El Gobierno amenaza con llevar al Constitucional la derogación de la ley de memoria balear

Infobae

Asociación 11M clama contra las guerras en el 22 aniversario: No repitamos la historia

Infobae

Feijóo suspende el mitin de mañana en Miranda de Ebro (Burgos) en señal de duelo

Infobae

La patronal de supermercados Asedas reclama apoyo fiscal y menos IVA para el consumo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La ciudad de España en la que cuidarse es más barato: precios asequibles del gimnasio y de comida saludable (problema: hace frío)

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

La polémica del bono social eléctrico: más de la mitad de las familias numerosas y los pensionistas que cobran la ayuda no la necesitan, sobre todo en Madrid

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club