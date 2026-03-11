Las enfermeras piden a las administraciones unidad frente a las agresiones a sanitarios

Madrid, 11 mar (EFE).- El Sindicato de Enfermería SATSE ha reclamado unidad a las administraciones sanitarias contra las agresiones al personal sanitario, en lugar de que cada comunidad autónoma haga "la guerra por su cuenta" y elabore sus normativas para intentar acabar con un "problema de Estado".

En el marco del Día Europeo contra las Agresiones al Personal Sanitario, que se celebra el 12 de marzo, las enfermeras reclaman una ley estatal y urgen a administraciones y partidos a trabajar conjuntamente para abordar un problema "que va en aumento cada año".

En este sentido, el sindicato se refiere, a falta del nuevo informe oficial de Ministerio de Sanidad, a los datos de la Policía Nacional que recogen un incremento del 26 % del número de denuncias de agresiones en 2025 con respecto al año anterior.

SATSE recuerda que trasladó a todos los partidos una propuesta normativa que, tras su debate en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados, no salió adelante.

El sindicato critica que, como ocurre también con otros asuntos de interés general, priman intereses territoriales y partidistas que imposibilitan finalmente que se pueda trabajar de manera conjunta, coordinada y eficaz. "Afirman tener el mismo objetivo y la misma prioridad, pero la realidad es que no comparten estrategias ni buenas prácticas", censura en un comunicado.

Sucesivas encuestas realizadas por la organización sindical concluyen que ocho de cada diez enfermeras han sufrido, al menos, una agresión, ya sea física (empujones, puñetazos, golpes…) o verbal (amenaza, insultos…), a lo largo del desempeño de su trabajo en centros sanitarios, sociosanitarios y durante las visitas realizadas a domicilio.

"Hay que sumar sinergias y no dividir ante la violencia contra los trabajadores sanitarios que son, además, mayoritariamente mujeres", incide el sindicato. EFE