Espana agencias

La WNBA y el sindicato de jugadoras, sin acuerdo en la fecha límite impuesta por la liga

Guardar

Washington, 11 mar (EFE).- La WNBA y el sindicato que representa a las jugadoras superaron este miércoles a la fecha límite impuesta por la liga para implementar un nuevo convenio colectivo sin haber logrado un acuerdo.

La liga y el sindicato negociaron a contrarreloj en una sesión maratoniana que se prolongó durante unas diez horas, hasta bien entrada la madrugada de este miércoles.

Pero las partes salieron sin acuerdo en la fecha límite (10 de marzo) que había impuesto la WNBA para que no se vea afectado el calendario de 2026, con el inicio de liga previsto para el 8 de mayo.

"Es complejo. Estamos trabajando para lograr un acuerdo en el que todos ganen (...) Así que estamos trabajando duro en ello y todavía nos queda trabajo por hacer", aseguró la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, en declaraciones a medios estadounidenses.

Por su parte, la directora ejecutiva del sindicato de jugadoras (WNBPA), la abogada Terri Jackson, afirmó que las negociaciones ahora van "por el buen camino".

En la reunión nocturna habrían participado, según The Athletic, la presidenta del sindicato de jugadoras, Nneka Ogwumike (Seattle Storm), así como otras integrantes del comité como Breanna Stewart (New York Liberty).

Las posiciones antes de la maratónica sesión, de la que no se han revelado detalles, estaban muy distantes: la liga ofrecía un límite salarial de 5,65 millones de dólares por franquicia y el 15 % de los beneficios futuros, mientras que el sindicato pedía 9,5 millones y un 27,5 %.

Aunque la oferta de la liga representa un aumento significativo respecto a la situación actual (1,5 millones), el sindicato considera que es una cifra más que desfasada ya que los ingresos de la liga se han disparado en los últimos años.

La falta de acuerdo pone en duda todo el calendario previsto por la WNBA para las próximas semanas, incluido el inicio de la temporada el 8 de mayo y el arranque de la pretemporada el 19 de abril.

La liga debe celebrar antes un 'draft' de expansión para sus dos nuevas franquicias (Toronto Tempo y Portland Fire), así como el 'draft' universitario y la apertura del mercado para más de un centenar de jugadoras en agencia libre. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cervi y Yoel Lago, descartes de Giráldez para el duelo con el Lyon

Infobae

Abascal aconseja a Mañueco reconocer que se "pasó de frenada" para "olvidar" sus palabras sobre Vox e inmigrantes

Santiago Abascal pidió al dirigente del PP que admita su error tras unas polémicas declaraciones sobre migración, asegurando que un gesto así facilitaría futuros acuerdos políticos y permitiría dejar atrás el conflicto generado en plena campaña electoral

Infobae

Giráldez cumple dos años en el Celta: "Sería imposible imaginarlo, incluso soñarlo"

Infobae

Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga) en 2023

Declaran culpable de asesinato y

Kiev denuncia “discriminación” de ucranianos tras denuncias de sus atletas paralímpicos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrilucía se cancela entre críticas

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un tiroteo con 11 disparos, un coche cargado de hachís y un herido fugado: la Guardia Civil resuelve un “vuelco de película” en Cádiz

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, citado como imputado por filtrar datos de periodistas

El CNI busca especialistas “HUMNIT” para la obtención de información de fuentes humanas y no hace falta tener estudios superiores

ECONOMÍA

La energía solar se posiciona

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

Todo lo que debes saber para reclamar la devolución de los gastos de la hipoteca

Abierto el plazo para que particulares y empresas vendan sus casas al Estado: el plan del Gobierno para incorporarlas al parque público

Un empleado de una gasolinera trabaja en su día libre para resolver un problema y es despedido por reclamar cinco horas extra: gana el juicio y recupera su puesto

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club