La unión y "mucha alma", factores del triunfo de España, dice Méndez

San Juan, 11 mar (EFE).- El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, dijo que la unión de sus jugadoras y el jugar "con mucha alma" fueron los factores para que la selección derrotara este miércoles por 99-50 a la de Nueva Zelanda en su primer partido del Premundial que se juega en Puerto Rico.

"Nos hemos ayudado; gracias a que el grupo está con una gran química. Les gusta jugar juntas y eso les ayuda en esa parte, y con mucha alma. Eso es lo que más les gusta", aseguró Méndez en rueda de prensa tras el partido en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

"Quería empezar en la defensa y eso me abrió la oportunidad para entonces moverme a mi lado ofensivo", reconoció.

"Nuestra defensa dominó el partido y compartimos el balón en ataque con jugadoras para anotar", resaltó Méndez.

Méndez, por otra parte, contó que su equipo solo tuvo dos entrenamientos previo a llegar a Puerto Rico. Pese a ello, dijo sentirse confiado y optimista del mismo, pues es "muy parecido" al que jugó en el pasado campeonato europeo, donde fueron subcampeonas.

"En cuanto a la rotación de jugadoras, eso ayuda. Del banquillo salimos muy conectadas, junto con un ritmo muy estable por los 40 minutos que ayudó a repartir muy bien los minutos entre las jugadoras", apuntó Méndez. EFE

