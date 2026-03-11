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La RFEBM define el camino de futuro para los Hispanos y las Guerreras

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Madrid, 11 mar (EFE).- El presidente de la Real Federación de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez, se reunió este miércoles con los dos seleccionadores nacionales, Jordi Ribera y Joaquín Rocamora, para "sentar las bases del proyecto de futuro tanto de los Hispanos como de las Guerreras", informa el organismo.

El balonmano español afronta meses importantes, con las Guerreras ya clasificadas matemáticamente para la fase final del Campeonato de Europa 2026, mientras que los Hispanos esperan rival para los partidos clasificatorios para el Campeonato del Mundo de 2027. Ambos torneos reparten además plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante la reunión, Blázquez incidió en las categorías base, con el fin de "cincelar un modelo de trabajo implantado desde hace años", destacó a ambos técnicos, indica la RFEBM.

"Hemos vivido el mejor verano de nuestra historia en la base, pero lo importante es cuántas jugadoras con las que trabajamos son capaces de llegar a la selección nacional absoluta", puso en valor Rocamora, quien acaba de vivir su primera semana de trabajo con las jugadoras.

Las jugadoras españolas están inmersas en el Proyecto 2029, un plan a medio-largo plazo que pretende consolidar al equipo de cara al Campeonato del Mundo de 2029 que organizará la RFEBM.

"Queremos construir un equipo protagonista, que tenga la iniciativa y que sea capaz de generar diferentes escenarios para dificultar el juego de los rivales", concluyó Rocamora.

En cuanto a las categorías base, España lidera el ranking de selecciones formativas tras un gran verano donde en tres ocasiones los combinados subieron al podio. EFE

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