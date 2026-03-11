La reina recibe a los responsables del "proyecto Cassandra" de cribado de cáncer de pulmón

Madrid, 11 mar (EFE).- La reina Letizia ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela a los coordinadores del "proyecto Cassandra", una iniciativa pionera de cribado del cáncer de pulmón, y también a representantes de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

El "proyecto Cassandra" es un programa piloto de detección precoz de cáncer de pulmón integrado en el Sistema Nacional de Salud, impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y desarrollado en colaboración con las principales sociedades médicas implicadas en el diagnóstico, tratamiento e investigación de esta enfermedad.

A esta audiencia han acudido el jefe de servicio de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra, Luis Seijo Maceiras; el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Barcelona, Laureano Molins López-Rodó, y el jefe de servicio de Cirugía Torácica del Hospital de Sant Pau, Juan Carlos Trujillo.

En ella, le han presentado a doña Letizia el "proyecto Cassandra" y le han informado de sus líneas de actuación, los objetivos marcados, así como los avances alcanzados desde su puesta en marcha.

La reina ha recibido, por otra parte, a una representación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), cuyo objetivo es mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas o en situación terminal, así como la de sus familias.

Constituida en 1992, SECPAL impulsa el desarrollo de los cuidados paliativos en España y está integrada por profesionales de distintas disciplinas sanitarias y sociales. Actualmente reúne a más de 2.400 especialistas.

Durante el encuentro, los responsables de esa sociedad expusieron la situación actual de los cuidados paliativos en España y los principales retos para garantizar una atención equitativa y de calidad.

Fuentes de Zarzuela enmarcan estas audiencias en el "compromiso permanente" de la reina en la lucha contra el cáncer y con un aspecto "esencial" de la atención sanitaria, como es el acompañamiento en la fase final de la enfermedad. EFE