La Real permitirá ceder entradas de la final de la Copa del Rey

San Sebastián, 11 mar (EFE).- La Real Sociedad ha comunicado este miércoles que todos los socios poseedores de una entrada para la final de la Copa del Rey podrán cederla a otra persona, independientemente de que esta sea o no socia.

Con la solicitud para pedir una entrada para la gran final abierta, el club txuri urdin ha lanzado un comunicado oficial en el que deja claro que cada socio agraciado podrá ceder la entrada a la persona que desee al realizar el pago de la misma por la página web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Es decir, el socio que obtenga una entrada para la final, ya sea con antigüedad de más de 25 años o mediante el sorteo, podrá ceder la entrada a cualquier persona sin la necesidad de que el receptor de la entrada sea socio de la Real. De momento, 22.422 socios se han inscrito para conseguir una entrada, 5.212 de ellos con 25 años o más de antigüedad.

“A la hora de completar el pago correspondiente de su entrada, cada Socio/a podrá introducir los datos identificativos (nombre, apellidos y DNI) de la persona que vaya a utilizar la entrada. Por tanto, será obligatorio que el nombre que figure en la entrada digital coincida con la identidad del portador en el acceso al estadio. Una vez realizado el pago de la entrada a través del portal de venta de la RFEF, no se admitirán devoluciones”, dice el comunicado.

Además, apunta que la elección de la ubicación concreta de la localidad y el pago de la entrada deberán realizarse a través de un portal de venta específico de la RFEF. "Para cumplimentar este proceso de compra será preciso utilizar un código de acceso al portal de la RFEF que la Real Sociedad facilitará mediante correo electrónico a cada socio/a adjudicatario de una entrada", indica la entidad guipuzcoana en su comunicado de este miércoles.

Eso se debe a que el club no puede comprobar uno a uno si las personas que vayan a La Cartuja sean socias, por lo que ha preferido que cada socio agraciado pueda hacer lo que quiera con su entrada. EFE

asr/jl