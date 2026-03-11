Espana agencias

La ministra Robles anuncia que Zelenski visitará España en los próximos días

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado este miércoles que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará a España "en los próximos días", y ha pedido no olvidar a su país, en guerra desde hace cuatro años tras la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

Robles ha anunciado la visita de Zelenski, de la que no ha indicado fecha exacta, en declaraciones a los medios tras visitar este miércoles el Mando de Operaciones (MOPS), ubicado en la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

"No nos podemos olvidar de Ucrania. Ucrania está ahí, Ucrania existe", ha aseverado la ministra al ser preguntada por el escenario internacional derivado de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Robles ha subrayado el "compromiso de España con todas las misiones de paz" y ha explicado que las Fuerzas Armadas españolas están en "misiones dentro de la Alianza Atlántica, donde están nuestros cazaminas", y que van a continuar en las misiones en las que ya están.

La ministra también ha hecho hincapié en que España es un "aliado fiable, respetable", sólido y serio "con todos los aliados". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Liberan a diez mujeres en Albox (Almería) en un operativo con cinco detenidos

Infobae

Hallan el cadáver de un hombre en una cinta transportadora de residuos en Casares (Málaga)

Infobae

Aagesen espera que aparezcan tierras raras en España tras aprobar el plan de acción

Infobae

CCOO rechaza una bajada generalizada de impuestos contra la crisis por la guerra en Irán

Infobae

Koldo dice que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las cinco causas más comunes por las que se pide una incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La ciudad de España en la que cuidarse es más barato: precios asequibles del gimnasio y de comida saludable (problema: hace frío)

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club