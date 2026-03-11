Espana agencias

La mayor feria sobre la Educación se inaugura con la digitalización como protagonista

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- La Semana de la Educación 2026, la mayor feria del sector, se inaugura este miércoles con la digitalización y la especialización técnica como protagonistas del nuevo mapa formativo, y mostrará cómo la inteligencia artificial se integra de forma creciente en titulaciones, herramientas de gestión y metodologías de aprendizaje.

IFEMA Madrid reunirá hasta el 15 de marzo a más de 150 entidades educativas procedentes de una decena de países, y bajo los ámbitos de AULA, Schools Day, Postgrado y Formación Continua y DIGIeLEARNING se convierte en un espacio de orientación e innovación académica y profesional para estudiantes, familias y docentes.

Simulaciones clínicas, prácticas técnicas en entornos virtuales, soluciones conversacionales para el aprendizaje de idiomas o los sistemas de análisis de datos aplicados a la formación estarán presentes en los diferentes mostradores a los que están previstos que se acerquen miles de estudiantes que acuden para orientarse sobre los estudios a elegir.

En esta nueva edición, a la que tiene previsto acudir la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destaca el crecimiento de titulaciones sanitarias y científico-técnicas, así como el impulso de la Formación Profesional tecnológica e industrial.

También la oferta de itinerarios internacionales ya que diferentes expositores ofertarán programas impartidos íntegramente en inglés, dobles titulaciones o acreditaciones extranjeras impulsando la movilidad académica que cada vez adquiere un peso más relevante.

Durante cinco días, la feria reunirá a universidades, centros especializados, Formación Profesional, instituciones públicas, organismos internacionales, empresas tecnológicas y otros servicios vinculados al ámbito educativo.

En AULA 2026, los visitantes podrán descubrir los itinerarios de universidades públicas y privadas y mientras la universidad Carlos III de Madrid (UC3M) presentará dos nuevos grados, el de Ingeniería en Tecnologías Cuánticas de España y otro de Educación Primaria, otros centros como la Universidad Comillas ofertarán la ingeniería biomédica, el grado de políticas públicas u otros del sector agroalimentario.

La ingeniería eléctrica con mención dual, un grado con formación desde el primer año, la neurociencia, las humanidades digitales, la inteligencia artificial, o las matemáticas aplicadas y la sostenibilidad urbana también destacan como nuevas carreras.

En el salón participan administraciones públicas y otros organismos vinculados al empleo para mostrar las profesiones con mayores oportunidades de trabajo.

Estarán presentes los ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes; de Ciencia, Innovación y Universidades; de Defensa; de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del SEPE, así como el Ministerio de Igualdad, representado por el Instituto de las Mujeres.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades participa bajo el lema 'Tu carrera en órbita' y ofrece un punto específico sobre qué estudiar y dónde, y recoge toda la información relativa a la oferta de titulaciones de grado, máster y doctorado de universidades públicas en España.

"Donde se cultivan el talento, la ciencia y el conocimiento, y donde se impulsa el pensamiento crítico y el compromiso cívico", señaló recientemente Morant en un comunicado.

El Parque Móvil del Estado, el Consejo de la Unión Europea, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) o España con ACNUR también estarán representados, así como los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima o la Policía Municipal de Madrid.

CEAPA dará a conocer sus campañas de sensibilización, como la del respeto a la diversidad afectivo-sexual y sus guías y herramientas educativas.

El viernes celebrará la gala de entrega de los Premios CEAPA 2026, en reconocimiento a las personas y organizaciones que destacan por su defensa de la escuela pública y por promover la participación activa de las familias en la educación de sus hijos e hijas.

Por otra parte, el área de DIGIeLEARNING es un espacio específico para conocer las últimas tendencias en aprendizaje digital, mientras que en Schools Day, las familias encontrarán información sobre centros educativos, actividades o campamentos.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Santiago Segura estrena la sexta entrega de Torrente, rodeada de un halo de hermetismo

Infobae

El Tottenham recupera a Spence para la eliminatoria contra el Atlético

Infobae

La selección femenina iraní se encuentra en Malasia sin integrantes asiladas en Australia

Infobae

Bidasoa-Irun, ya eliminado, cierra la fase contra el duro Montpellier

Infobae

Los Pujol ingresaron en Andorra 30 millones de euros en efectivo en 12 años, según la UDEF

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ingeniero que ha desnudado

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

Viviendas de lujo para mayores con cine, piscina y capilla en un monte protegido de Guadarrama: “Quieren vender paisaje destruyendo paisaje”

Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: “El PP es consciente de que Mañueco es el peor candidato y presidente, pero lo pone ahí porque vale más por lo que calla”

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

Misiles en Oriente Medio, electricidad cara en Europa

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”