La mayor feria sobre la Educación se inaugura con la digitalización como protagonista

Madrid, 11 mar (EFE).- La Semana de la Educación 2026, la mayor feria del sector, se inaugura este miércoles con la digitalización y la especialización técnica como protagonistas del nuevo mapa formativo, y mostrará cómo la inteligencia artificial se integra de forma creciente en titulaciones, herramientas de gestión y metodologías de aprendizaje.

IFEMA Madrid reunirá hasta el 15 de marzo a más de 150 entidades educativas procedentes de una decena de países, y bajo los ámbitos de AULA, Schools Day, Postgrado y Formación Continua y DIGIeLEARNING se convierte en un espacio de orientación e innovación académica y profesional para estudiantes, familias y docentes.

Simulaciones clínicas, prácticas técnicas en entornos virtuales, soluciones conversacionales para el aprendizaje de idiomas o los sistemas de análisis de datos aplicados a la formación estarán presentes en los diferentes mostradores a los que están previstos que se acerquen miles de estudiantes que acuden para orientarse sobre los estudios a elegir.

En esta nueva edición, a la que tiene previsto acudir la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destaca el crecimiento de titulaciones sanitarias y científico-técnicas, así como el impulso de la Formación Profesional tecnológica e industrial.

También la oferta de itinerarios internacionales ya que diferentes expositores ofertarán programas impartidos íntegramente en inglés, dobles titulaciones o acreditaciones extranjeras impulsando la movilidad académica que cada vez adquiere un peso más relevante.

Durante cinco días, la feria reunirá a universidades, centros especializados, Formación Profesional, instituciones públicas, organismos internacionales, empresas tecnológicas y otros servicios vinculados al ámbito educativo.

En AULA 2026, los visitantes podrán descubrir los itinerarios de universidades públicas y privadas y mientras la universidad Carlos III de Madrid (UC3M) presentará dos nuevos grados, el de Ingeniería en Tecnologías Cuánticas de España y otro de Educación Primaria, otros centros como la Universidad Comillas ofertarán la ingeniería biomédica, el grado de políticas públicas u otros del sector agroalimentario.

La ingeniería eléctrica con mención dual, un grado con formación desde el primer año, la neurociencia, las humanidades digitales, la inteligencia artificial, o las matemáticas aplicadas y la sostenibilidad urbana también destacan como nuevas carreras.

En el salón participan administraciones públicas y otros organismos vinculados al empleo para mostrar las profesiones con mayores oportunidades de trabajo.

Estarán presentes los ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes; de Ciencia, Innovación y Universidades; de Defensa; de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del SEPE, así como el Ministerio de Igualdad, representado por el Instituto de las Mujeres.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades participa bajo el lema 'Tu carrera en órbita' y ofrece un punto específico sobre qué estudiar y dónde, y recoge toda la información relativa a la oferta de titulaciones de grado, máster y doctorado de universidades públicas en España.

"Donde se cultivan el talento, la ciencia y el conocimiento, y donde se impulsa el pensamiento crítico y el compromiso cívico", señaló recientemente Morant en un comunicado.

El Parque Móvil del Estado, el Consejo de la Unión Europea, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) o España con ACNUR también estarán representados, así como los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima o la Policía Municipal de Madrid.

CEAPA dará a conocer sus campañas de sensibilización, como la del respeto a la diversidad afectivo-sexual y sus guías y herramientas educativas.

El viernes celebrará la gala de entrega de los Premios CEAPA 2026, en reconocimiento a las personas y organizaciones que destacan por su defensa de la escuela pública y por promover la participación activa de las familias en la educación de sus hijos e hijas.

Por otra parte, el área de DIGIeLEARNING es un espacio específico para conocer las últimas tendencias en aprendizaje digital, mientras que en Schools Day, las familias encontrarán información sobre centros educativos, actividades o campamentos.EFE