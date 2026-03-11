La Cultural perderá a Matia Barzi para los duelos ante el Andorra y el Huesca

León, 11 mar (EFE).- La Cultural Leonesa perderá a uno de sus jugadores más utilizados, el central hispano-croata Matia Barzic, para dos compromisos consecutivos, ambos ante rivales directos por la permanencia como Andorra y Huesca, por haber sido convocado por la selección sub-21 de Croacia para el partido del próximo 31 de enero ante Turquía.

La cercanía entre ambos encuentros, con tan solo tres días de margen, entre el domingo 29 que recibirán en el Reino de León ante conjunto andorrano y la visita, tres días después, al Alcoraz para medirse al Huesca, han hecho que Barzic se pierda los dos partidos.

El jugador cedido por el Elche, indiscutible tanto para Raúl Llona, como posteriormente para José Ángel Ziganda y al que Rubén de la Barrera dejó en el banquillo en Almería, aduciendo unas molestias físicas, estará ya en condiciones de recuperar la titularidad en la cita del sábado frente al lider, Real Racing Club de Santander.

Su baja tan solo conllevará que De la Barrera tenga que elegir entre la amplia nómina de jugadores para el centro de la defensa de que dispone, empezando por la pareja que utilizó el pasado lunes en Almería con el capitán Rodri Suárez y Peru Rodríguez, a los que hay que unir a Quique Fornos, Eneko Satrústegui y el portugués Tomás Ribeiro. EFE

