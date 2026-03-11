La compraventa de viviendas subió un 5 % en 2025 y se anotó la mayor cifra desde 2007

Madrid, 11 mar (EFE).- La compraventa de viviendas creció un 5 % en 2025, un ejercicio en el que se contabilizaron un total de 752.098 operaciones, la mayor cifra que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De esta forma, las compraventas de viviendas encadenan dos años consecutivos en positivo tras la caída cercana al 11 % que registraron en 2023 ante la subida de los tipos de interés para hacer frente a la escalada inflacionista y el consecuente encarecimiento de la financiación.

Las compras de vivienda usada, las más numerosas del mercado, fueron las que más subieron en 2025, un 5,3 % interanual, hasta las 667.959. Por su parte, las de vivienda nueva crecieron un 2,1 % y sumaron 62.758 unidades. EFE