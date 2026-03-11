La Casa Real asegura que la memoria de las víctimas del terrorismo permanece viva

Madrid, 11 mar (EFE).- La Casa Real ha recordado este miércoles a las víctimas del atentando terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid y ha destacado que su memoria permanece viva y su dignidad "nos une como sociedad en la defensa de la libertad, la justicia y la convivencia".

En un mensaje en la red social X, la casa del rey ha expresado además todo su respeto, cariño y apoyo a las familias de las víctimas del terrorismo.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado a la víctimas en la misma red y ha reiterado su compromiso con la memoria, la justicia y la convivencia.

"Siempre en nuestro recuerdo las 193 vidas que nos fueron arrebatadas hace 22 años, en el peor atentado terrorista de nuestra historia. Paz y democracia", ha escrito en X.

La estación de Atocha y el Bosque del Recuerdo, en el parque de El Retiro, acogen este miércoles los actos principales del aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que dejaron 193 muertos y alrededor de 2.000 heridos. EFE