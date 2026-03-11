Espana agencias

Koldo García al portavoz de Vox: "Espero, antes de irme de este mundo, volverte a ver"

Pamplona, 11 mar (EFE).- El exasesor ministerial Koldo García se ha dirigido al portavoz de Vox en el Parlamento navarro, Emilio Jiménez, durante la Comisión de Investigación de obras públicas, para decirle que espera "volver" a verle antes de irse de "este mundo" y hacerle "entrar en razón" porque "los extremos no son buenos".

El turno de Jiménez ha comenzando preguntando a Koldo cómo se encontraba. "No también como usted pero me apaño", ha respondido Koldo. A partir de ahí, Jiménez le ha pedido que dé un paso al frente y cuente lo que sabe sobre la trama corrupta.

En ese momento, Koldo le ha recordado que ambos se conocen: "Usted que me conoce, siento decirte que los extremos no son buenos. Pero como tú sabes, y sé que lo sabes, todo sacrificio tiene su recompensa".

Antes de despedirse de él, se ha alegrado de volverle a ver y ha expresado un deseo de volver a encontrarse: "Espero, antes de irme de este mundo, volverte a ver. Igual puedo hacerte entrar en razón", le ha dicho antes de apostillar: "O tú a mí".

Una vez terminado el turno de Vox, Koldo ha repetido que se alegra de "haber visto algunas caras" y ha lamentado que "algunos ideales aprovechen este circo para algún rédito. Esto acaba de empezar, calma y tranquilidad. Siempre que se habla una cosa, hay que demostrarla".EFE

