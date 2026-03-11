Espana agencias

Koldo dice que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar"

Pamplona, 11 mar (EFE).- El exasesor ministerial Koldo García ha señalado este martes que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar", defenderá "la verdad ante la Justicia" y "asumirá" sus "actos", si los tiene que "asumir".

García ha intervenido en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra y en la que comparece por videoconferencia desde la cárcel y en la que, tras su primer turno, se ha acogido a su derecho a no declarar.

La sesión ha comenzado dos horas más tarde de lo previsto ya que a la hora programada no era posible que se conectara desde Soto del Real. Koldo comparece desde la cárcel por la recomendación de Instituciones Penitenciarias de no trasladarlo a Pamplona por motivos de salud. EFE

