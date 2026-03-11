Koldo comparecerá en la Comisión de Investigación navarra, pero no declarará

Pamplona, 11 mar (EFE).- El exasesor ministerial Koldo García comparecerá este miércoles por videoconferencia ante la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra, donde ha anunciado que no declarará.

La Comisión ha acordado que la comparecencia se realice de forma telemática tras recibir la comunicación en la que se desaconseja su desplazamiento desde el centro penitenciario de Soto del Real en el que se encuentra en prisión provisional. Será la primera vez desde el inicio de los trabajos que un compareciente intervenga por medios telemáticos.

El Tribunal Supremo ya autorizó su comparecencia ante la Cámara foral para el 11 de marzo, después de que el Parlamento aclarara que la citación era para esa fecha y no para febrero. Posteriormente, el alto tribunal señaló que no le competía autorizar la modalidad por videoconferencia, una decisión que corresponde a la propia Comisión.

La defensa de Koldo García ha comunicado que se acogerá a su derecho constitucional a no declarar, con el fin de evitar cualquier posible afectación a su posición procesal en la causa especial que se sigue en el Supremo.

Koldo García está investigado en el denominado caso Koldo por su presunta participación en una trama de cobro de comisiones ilegales vinculadas, en un primer momento, a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia y, posteriormente, a adjudicaciones de obra pública.

La Comisión de Investigación analiza las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de Navarra en las últimas cuatro legislaturas y fue constituida tras el informe de la UCO sobre el denominado caso Koldo. Más de cuarenta personas han sido citadas a lo largo de sus trabajos.

En el ámbito de la obra pública, los informes policiales recogen conversaciones en las que se alude a supuestas contraprestaciones económicas asociadas a adjudicaciones concretas, especialmente vinculadas a Acciona Construcción.

La Comisión investiga la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate, entre otras obras, que fueron adjudicadas a Acciona Construcción en UTE con Servinabar, la empresa de Antxon Alonso, de la cual, según la UCO, el exdirigente socialista Santos Cerdán tendría el 45 por ciento. EFE