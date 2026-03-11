Justin Rose pide a Rahm pagar sus multas al DP World Tour: "La Ryder es más que dinero"

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El golfista británico Justin Rose, número cinco del ránking mundial, pidió al español Jon Rahm que pague las multas que le ha impuesto el DP World Tour, el circuito europeo, por su pertenencia a LIV, la liga saudí, con el fin de que pueda participar en la próxima Copa Ryder, al asegurar que esta competición "es más que una cuestión de dinero".

Rose, de 45 años y ganador del Abierto de Estados Unidos en 2013, emplazó a Rahm a aceptar el acuerdo sellado por otros ocho jugadores de LIV que les permite compaginar su tarjeta en ambos circuitos a cambio de jugar más torneos en el europeo.

"Ocho lo lograron y Jon no. O sea, hay un precedente bastante sólido de que el acuerdo que proponían no era descabellado... Pero al mismo tiempo, me gustaría que Jon pagara sus multas y participara en la Ryder Cup (...) Estar en la Ryder Cup es más que una cuestión de dinero", afirmó el veterano jugador británico en una rueda de prensa en Ponte Vedra Beach (Florida, Estados Unidos) en la víspera del torneo The Players, del PGA Tour.

Rose ha sido compañero de Rahm en el equipo europeo de la Ryder en tres ocasiones (2018, 2023 y 2025) y es uno de los jugadores de más peso en el circuito.

A su juicio, el jugador español "quizá tenga razón" en su queja de que el DP World Tour pretenda obligarlo a participar en demasiados torneos adicionales -seis-, por lo que consideró que lo aconsejable sería alcanzar "un punto intermedio en el que él haría lo mejor que pudiera para apoyar el Tour cuando fuera necesario".

"Pero pagar sus multas es, obviamente, el paso número uno”, incidió el veterano golfista británico en su mensaje al jugador español.

Rose expresó su respeto por el hecho de que Rahm se uniera a LIV en 2024: "Fue una decisión que él tomó. Le doy todo el crédito por haberlo hecho, y bien por él... Está jugando un buen golf. Está ganando. Está ganando mucho dinero, y... bueno, es innegable lo que ha logrado".

La postura de Rose se une a la del norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, quien también ha defendido que el jugador vasco debería saldar sus multas y aceptar el trato del DP World Tour porque es un acuerdo "muy generoso". EFE