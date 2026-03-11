Jueves, 12 de marzo de 2026

FÚTBOL LIGA EUROPA BETIS-PANATHINAIKOS

Redacción deportes. El Panathinaikos y el Betis se miden este jueves en el Olímpico de Atenas en la ida de octavos de final de la Liga Europa, un duelo para aspirar en la segunda competición europea en el que volverán a verse las caras dos clásicos de los banquillos, el chileno Manuel Pellegrini y el español Rafael Benítez.

FÚTBOL LIGA EUROPA CELTA-LYON

Vigo. El Celta de Vigo mide este jueves ante el Olympique de Lyon su ambición en la Liga Europa en una eliminatoria que los gallegos encaran en su mejor momento de la temporada a nivel futbolístico e invicto en su feudo en competición continental, mientras que su rival atraviesa un bajón de forma que le ha apartado de la pelea por el título liguero en Francia.

FÚTBOL LIGA CONFERENCIA

Redacción deportes. El Rayo Vallecano afronta este jueves en Turquía la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia ante el Samsunspor, una cita a la que llega con la moral reforzada y con el ánimo de dar el primer paso para clasificarse entre los ocho mejores de una competición europea por segunda vez en su centenaria historia.

FÚTBOL COPA DE LA REINA

Badalona. El Badalona Women se aferra este jueves (21:00) al regreso a su estadio, donde espera que el cambio de superficie a césped artificial y el aliento del público se conviertan en su gran aliado para frenar al rey de copas, el Barcelona, en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina, una eliminatoria que se resolverá el miércoles de la semana que viene.

FÚTBOL IRÁN GUERRA

Kuala Lumpur. La selección femenina de fútbol iraní afronta un posible retorno a Irán desde Malasia, tras la polémica por no cantar el himno nacional al comienzo de la Copa de Asia en Australia, donde se quedaron asiladas seis integrantes.

FÚTBOL FRANCIA ELECCIONES

París. La amenaza de los propietarios cataríes del París Saint-Germain de abandonar el Parque de los Príncipes ha generado un gran revuelo en la capital francesa y ha metido la venta del estadio en el debate de las municipales que se celebran este domingo y el siguiente, en primera y segunda vuelta.

PARALÍMPICOS MILÁN-CORTINA 2026/ENTREVISTA

Kiev. El ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni, reprocha falta de coherencia al Comité Paralímpico Internacional por haber readmitido en los Juegos a Rusia mientras dura la guerra que motivó su expulsión, y espera que la FIFA no siga el mismo camino. Por Marcel Gascon.

PARALÍMPICOS MILÁN-CORTINA 2026

Redacción Deportes. La madrileña Audrey Pascual, con discapacidad física, aspira a lograr este jueves su cuarta medalla en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán Cortina, esta vez en la disciplina de eslalon gigante de esquí alpino. También compiten María Martín-Granizo, Iraide Rodríguez y Alejandra Requesens junto a su guía Victoria Ibáñez. Información de David Ramiro, enviado especial.

PARALÍMPICOS MILÁN-CORTINA 2026

Cortina d'Ampezzo (Italia). Alejandra Requesens y su guía Victoria Ibáñez están en Cortina d'Ampezzo persiguiendo un sueño a ciegas. Fueron las últimas en entrar en el equipo nacional gracias a una invitación de la FIS y son la primera pareja femenina con discapacidad visual en unos Juegos Paralímpicos de invierno desde Vancouver 2010. Compiten, una delante y otra detrás, guiadas por un pinganillo. Por David Ramiro, enviado especial.

TENIS INDIAN WELLS

Redacción Deportes. El torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, en California (EEUU), enfila ya su recta final y este jueves afronta los cuartos de final tanto masculinos como femeninos.

BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. El Real Madrid, cuarto y que acumula tres victorias seguidas, y el Valencia Basket, segundo y que llega cuatro triunfos consecutivos, cruzan este jueves sus caminos en la Euroliga, en una trigésima primera jornada en la que el Baskonia, que ha perdido sus cinco últimos encuentros continentales, visita la cancha del Dubai Basketball.

AUTOMOVILISMO RALLY SAFARI

Redacción DeportesEl británico Elfyn Evans (Toyota) defiende entre este jueves y el domingo en el Rally Safari de Kenia, tercera prueba puntuable y en la que se impuso el año pasado, el liderato que ocupa en el Mundial de Rallys, en el que aventaja en trece puntos a su compañero de equipo sueco Oliver Solberg.

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- 'Mondo Classic', prueba de pértiga en Uppsala (Suecia) con la presencia del pluismarquista mundial sueco y anfitrión Armand Duplantis.

AUTOMOVILISMO

- Diálogos EFE 'Movilidad sostenible y Fórmula E', con la presencia de Alberto Longo, CEO de la Fórmula E, y Sonia cea, concejala de deportes del Ayuntamiento de Madrid (10.00. Estudio de TV).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de China, segunda cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Shanghhái.

- Rally Safari de Kenia, tercera prueba del Mundial de Rallys (hasta 15). Dos tramos, a las 14.05 y a las 15.23 CET.

BALONCESTO

- Euroliga. 31ª jornada. Dubai-Baskonia (18.00) y Real Madrid-Valencia Basket (FOTO) (20:45).

. Última hora del partido Barça-Hapoel Tel Aviv.

. Atención a los medios por parte del entrenador del Barça, Xavi Pascual, y del base Tomas Satoransky (11.15. Palau Blaugrana).

- Fase de clasificación para el Mundial femenino. Senegal- España (19.00) y Puerto Rico-EE.UU. (01.00). Además Turquía-Argentina (18.30) y Colombia-Francia (20.30).

- NBA: Detroit Pistons-Philadelphia 76ers, Indiana Pacers-Phoenix Suns y Orlando Magic-Washington Wizards (00.00), Atlanta Hawks-Brooklyn Nets y Miami Heat-Milwaukee Bucks (00.30), Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks (01.00), San Antonio Spurs-Denver Nuggets (02.00), Oklahoma City Thunder-Boston Celtics (02.30) y Los Angeles Lakers-Chicago Bulls (03.30).

CICLISMO

- París-Niza (hasta 15). 5ª etapa: Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux (206,3 km).

- Tirreno-Adriático, en Italia (hasta 15). 4ª etapa: Tagliacozzo-Martinsicuro (213 km).

FÚTBOL

- Liga Europa. Octavos de final, ida. Crónicas de los partidos Panathinaikos-Betis (18.45) y Celta-Lyon (21.00).

. También se juegan (resumen) los partidos Bolonia-Roma, Lille-Aston Villa y Stuttgart-Oporto (18.45) y Ferencvaros-Braga, Genk-Friburgo y Nottingham-Midtjylland (21.00).

- Liga Conferencia. Octavos de final. ida: Crónica del Samsunspor-Rayo Vallecano (18.45).

. También se juegan (resumen) los partidos AZ Alkmaar-Sparta Praga, Lech Poznan-Shakhtar Donetsk y Rijeka-Estrasburgo (18.45) y Celje-AEK Atenas, Crystal Palace-AEK Larnaca, Fiorentina-Rakow Czestochowa y Sigma Olomuc-Mainz (21.00).

- Copa de la Reina. Semifinales, ida: Badalona Women-Barcelona (21.00).

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 28ª jornada. Previa del partido del viernes: Alavés-Villarreal.

- La jornada europea en 5 focos.

- Junta General Extraordinaria de Accionistas del Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano (12:00).

- Sant Joan Despí (Barcelona). Segundo y último debate electoral entre los dos candidatos a las elecciones del FC Barcelona, Joan Laporta y Víctor Font, organizado por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (23.00. Estudios de TV3). (FOTO)

- Barcelona. Elena Fort y Carles Ordiales, responsables del área social de las candidaturas de Joan Laporta y Víctor Font, respectivamente, explican a EFE los dos modelos que proponen en esta campaña, que finalizará el 15 de marzo con la elección del nuevo presidente. (FOTO) (VÍDEO)

- Barcelona. Joan Soler y Jaume Guardiola, responsables del área deportiva de las candidaturas de Joan Laporta y Víctor Font, respectivamente, explican a EFE los dos modelos que proponen en esta campaña, que finalizará el 15 de marzo con la elección del nuevo presidente. (FOTO) (VÍDEO)

- Barcelona. Tras un día de descanso, el Barcelona regresa a los entrenamientos para empezar a preparar el partido del domingo contra el Sevilla (11.00. Ciudad Deportiva Joan Gamper).

- Reportaje. La amenaza de los propietarios cataríes del París Saint-Germain de abandonar el Parque de los Príncipes ha generado un gran revuelo en la capital francesa. (FOTO) (VÍDEO)

- La selección femenina de fútbol iraní afronta un posible retorno a Irán desde Malasia, tras la polémica por no cantar el himno nacional al comienzo de la Copa de Asia en Australia.

- LaLiga Hypermotion. Previa del partido de la 30ª jornada del viernes: Mirandés-Cádiz.

GOLF

- LIV Golf. Torneo de Singapur, en el club Sentisa (hasta 15).

- PGA Tour. THE PLAYERS Championship, en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida (EEUU) (hasta 15).

HOCKEY PATINES

- El Igualada Rigat se juega seguir con opciones de clasificarse para la Final a Ocho de la Liga de Campeones ante un Barça que ya tiene asegurado el billete, mientras que el Reus Deportiu Brasilia y el Deportivo Liceo buscarán imponerse al Trissino y al Sporting de Portugal, respectivamente, para encarrilar su pase.

PARALÍMPICOS

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Información de David Ramiro, enviado especial. Medallas en esquí alpino.

- Entrevista con el ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni. Por Marcel Gascón. (FOTO)

. Reportaje. Alejandra Requesens y su guía Victoria Ibáñez están en Cortina d'Ampezzo persiguiendo un sueño a ciegas.

. Participación española: Alejandra Requesens-Victoria Ibáñez, María Martín-Granizo, Audrei Pascual e Iraide Rodríguez en gigante esquí alpino, final.

TENIS

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

VELA

- Europeos de 470 en Vilamoura (Portugal) (hasta 14).

WATERPOLO

- Previa de la Copa del Rey, que se juega en Terrassa entre el viernes y el domingo.

