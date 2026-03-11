Javi Rodríguez: "Veo al equipo con muchas ganas"

Vigo, 11 mar (EFE).- El defensa Javi Rodríguez ve a su equipo “preparado” y con “muchas ganas” de afrontar la exigente eliminatoria de octavos de final que le espera ante el Olympique de Lyon, primer clasificado de la Fase Liga de la Liga Europa.

“Jugar la Liga Europa ya es un sueño, y medirte a estos jugadores significa que tanto yo como el club lo estamos haciendo bien. Veo al vestuario con muchas ganas de que llegue el partido de mañana”, indicó en rueda de prensa.

El canterano, uno de los indiscutibles en el once inicial de Claudio Giráldez, recordó que la anterior participación europea del Celta, que finalizó con el duelo ante el Manchester United en semifinales, la siguió “desde la grada” de Balaídos.

“Era un niño y estaba flipando con ver a aquellos jugadores de tanto nombre que tenía el Manchester United. Ahora, verme en el campo es un orgullo para mí”, confesó Rodríguez, que apuntó a la “transición ofensiva” del Lyon como su principal arma.

“Habrá que estar muy atentos para que no nos corran. Y luego intentar mantener la portería a cero porque eso sería una buena noticia”, comentó el central gallego, que definió al brasileño Endrick como “un jugador muy eléctrico, muy rápido”.

“Habrá que tenerlo muy vigilado, esperemos que no tenga su mejor día”, subrayó Javi Rodríguez, quien dijo encontrarse “bastante bien” a nivel físico pese a la acumulación de minutos. EFE

