Espana agencias

Íñigo Pérez ve al Rayo con un nivel casi "idéntico" al Samsunspor: "No somos favoritos"

Guardar

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, rechazó este miércoles que el conjunto franjirrojo sea favorito ante el Samsunspor turco en los octavos de final de la Liga Conferencia y opinó que "el nivel de los dos equipos es prácticamente idéntico", por lo que presagió una eliminatoria igualada en ambos encuentros.

Pérez hizo este análisis en la rueda de prensa que ofreció en el estadio 19 de Mayo de la ciudad de Samsun, al norte de Turquía, antes del entrenamiento previo al partido de este jueves (18.45 hora española) correspondiente a la ida de los octavos de la tercera competición europea.

"Tengo una opinión muy alta de los jugadores que dirijo y de la capacidad que tenemos como colectivo. Pero creo que no hay ningún escenario deportivo en el que el Rayo sea favorito, mañana al menos.Todas las debilidades que tenemos en lo estructural hace que siempre tengamos una humildad extrema y una capacidad para servir al compañero y ser solidarios", reflexionó el técnico navarro.

A su entender, "alguien que es favorito muchas veces adolece de este tipo de cuestiones, por lo menos en el inconsciente", lo que no identificó en el conjunto madrileño.

"Entonces, no somos favoritos. El nivel de los dos equipos es prácticamente idéntico y mañana será la primera parte de la eliminatoria. Habrá que jugarla bien, sabiendo que hay una vuelta en Vallecas, pero el primer paso es mañana", incidió.

Del Samsunspor, Íñigo Pérez afirmó que si ha llegado a octavos de la Liga Conferencia es porque es un equipo "complejo y potente", al tiempo que destacó el "infierno" que será jugar ante la afición turca.

Más que en el rival, el entrenador rayista remarcó la importancia de que su equipo "se adapte rápido" y sea consciente de que "Europa es diferente a la competición liguera y hay que estar abiertos a cualquier tipo de sorpresa".

"Tenemos que mirar a nosotros mismos. En todos los partidos de la 'Conference', incluso los que hemos ganado, nos ha costado reaccionar ante la adversidad", comentó.

Respecto al estado físico del centrocampista senegalés Pathé Ciss, que se retiró hace una semana ante el Oviedo con molestias en una rodilla, no concretó si será de la partida y puso el acento en que si no juega, lo hará otro que mantendrá el nivel. "Tenemos jugadores de sobra como para no necesitar a uno en concreto", ensalzó.

En la misma comparecencia ante los medios, el centrocampista argentino Óscar Trejo resaltó lo "ilusionada" que está la plantilla: "Sabemos el escenario donde vamos a jugar. Somos unos privilegiados por vivir la atmósfera que vamos a vivir mañana. Estamos hechos para vivir estos momentos".

Trejo no quiso referirse a su situación personal, después de anunciar hace pocos días que dejará el Rayo a final de temporada al acabar su contrato, y aseguró que su deseo inmediato es "disfrutar" de la eliminatoria y de la posibilidad de avanzar a cuartos de final. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Montoro defiende que su patrimonio es "normal", niega haber recibido comisiones y acusa a Anticorrupción de fabular

Montoro defiende que su patrimonio

La polarización afectiva es mayor entre parlamentarios que en ciudadanos, según estudio

Infobae

Fiscalía: Mazón no tenía competencias en emergencias y no está probado que diera órdenes

Infobae

Xammar y Cardona empiezan líderes la segunda ronda del Europeo de 470 de vela

Infobae

EL IBEX 35 retrocede un 0,53 % por la subida del petróleo y la inflación estadounidense

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump critica de nuevo

Donald Trump critica de nuevo a España por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón: “No está cooperando en absoluto”

Felipe VI se reúne con María Corina Machado en Chile en los actos de toma de posesión de José Antonio Kast

Detenidos dos hombres por acosar a Ione Belarra, líder de Podemos, a través de Instagram

Un concejal del PSOE de Madrid pide protección policial tras denunciar “amenazas de muerte” en redes sociales por criticar la gestión urbanística del PP

El PP cierra la puerta a una reunión presencial con Bolaños para abordar las medidas por la guerra: “Ni el Gobierno lo pide, ni el PP está para fotitos”

ECONOMÍA

Diésel o gasolina: cuál de

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

El precio mayorista de la electricidad se desploma un 32% para este jueves y registra valores negativos

Marta Ortega cobró un millón de euros en su cuarto año al frente de Inditex y su CEO, García Maceiras, 10,5 millones más que ella

España activa su plan para extraer tierras raras del subsuelo: “Tenemos abundantes recursos y mucho trabajo por delante”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de octavos de final de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions