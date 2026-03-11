Íñigo Pérez ve al Rayo con un nivel casi "idéntico" al Samsunspor: "No somos favoritos"

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, rechazó este miércoles que el conjunto franjirrojo sea favorito ante el Samsunspor turco en los octavos de final de la Liga Conferencia y opinó que "el nivel de los dos equipos es prácticamente idéntico", por lo que presagió una eliminatoria igualada en ambos encuentros.

Pérez hizo este análisis en la rueda de prensa que ofreció en el estadio 19 de Mayo de la ciudad de Samsun, al norte de Turquía, antes del entrenamiento previo al partido de este jueves (18.45 hora española) correspondiente a la ida de los octavos de la tercera competición europea.

"Tengo una opinión muy alta de los jugadores que dirijo y de la capacidad que tenemos como colectivo. Pero creo que no hay ningún escenario deportivo en el que el Rayo sea favorito, mañana al menos.Todas las debilidades que tenemos en lo estructural hace que siempre tengamos una humildad extrema y una capacidad para servir al compañero y ser solidarios", reflexionó el técnico navarro.

A su entender, "alguien que es favorito muchas veces adolece de este tipo de cuestiones, por lo menos en el inconsciente", lo que no identificó en el conjunto madrileño.

"Entonces, no somos favoritos. El nivel de los dos equipos es prácticamente idéntico y mañana será la primera parte de la eliminatoria. Habrá que jugarla bien, sabiendo que hay una vuelta en Vallecas, pero el primer paso es mañana", incidió.

Del Samsunspor, Íñigo Pérez afirmó que si ha llegado a octavos de la Liga Conferencia es porque es un equipo "complejo y potente", al tiempo que destacó el "infierno" que será jugar ante la afición turca.

Más que en el rival, el entrenador rayista remarcó la importancia de que su equipo "se adapte rápido" y sea consciente de que "Europa es diferente a la competición liguera y hay que estar abiertos a cualquier tipo de sorpresa".

"Tenemos que mirar a nosotros mismos. En todos los partidos de la 'Conference', incluso los que hemos ganado, nos ha costado reaccionar ante la adversidad", comentó.

Respecto al estado físico del centrocampista senegalés Pathé Ciss, que se retiró hace una semana ante el Oviedo con molestias en una rodilla, no concretó si será de la partida y puso el acento en que si no juega, lo hará otro que mantendrá el nivel. "Tenemos jugadores de sobra como para no necesitar a uno en concreto", ensalzó.

En la misma comparecencia ante los medios, el centrocampista argentino Óscar Trejo resaltó lo "ilusionada" que está la plantilla: "Sabemos el escenario donde vamos a jugar. Somos unos privilegiados por vivir la atmósfera que vamos a vivir mañana. Estamos hechos para vivir estos momentos".

Trejo no quiso referirse a su situación personal, después de anunciar hace pocos días que dejará el Rayo a final de temporada al acabar su contrato, y aseguró que su deseo inmediato es "disfrutar" de la eliminatoria y de la posibilidad de avanzar a cuartos de final. EFE