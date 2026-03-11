Espana agencias

Illa convoca el viernes a los partidos para analizar los efectos de la guerra en Irán

(Actualiza la NA3056 con la fecha de la reunión)

Barcelona, 11 mar (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocado para este viernes por la tarde a los grupos parlamentarios para analizar los efectos que puede tener en Cataluña la guerra en Irán, después de que así se lo haya solicitado la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales.

En la sesión de control en el Parlament, Sales ha pedido este miércoles a Illa que convoque una cumbre de forma "urgente" ante las consecuencias que puede tener para la economía catalana el conflicto en Oriente Medio.

Este mediodía, fuentes del Govern han confirmado que el encuentro se producirá este viernes, a las 16:00 horas, en el Palau de la Generalitat.

El president, que ha mostrado su oposición a esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel al no respetar la legalidad internacional, ha dicho estar "dispuesto a escuchar a todo el mundo" y se ha comprometido a convocar a los grupos parlamentarios de forma "inmediata", si puede ser esta misma semana.

"Todas las ideas serán bienvenidas. Creo que la mejor respuesta que puede dar Cataluña en esa situación es una respuesta de unidad", ha afirmado Illa, que ha apostado por encarar este reto "con planteamientos lo más unitarios posible".

El jefe del ejecutivo ha recordado que el sábado ya convocó a sindicatos y patronales a una reunión extraordinaria del Consejo del Diálogo Social para crear una mesa que monitorice la situación.

Illa ha abogado por una desescalada del conflicto que permita que la diplomacia y los organismos multilaterales retomen el protagonismo y ha defendido un mundo en el que no se imponga "la ley del más fuerte sino la aplicación de la fuerza de la ley".

En su intervención, Sales ha alertado de que el mencionado conflicto puede tener tres derivadas negativas para Cataluña: el encarecimiento de la energía y sus efectos en el conjunto de la economía; el hecho de que el Ejecutivo central "ignore" que Cataluña será la autonomía que "más pagará las consecuencias", y restar más efectividad si cabe a unos presupuestos que ha dado por hecho que se aprobarán "de la mano del tripartito".

El proyecto de cuentas de 2026, ya acordado con Comuns pero que sigue sin tener el aval de ERC a nueve días de que se celebre el debate a la totalidad, es "equivocado" y nacerá ya "caducado", ha denunciado.

La dirigente de Junts ha acusado a Illa de instalar a Cataluña en el "colapso permanente". EFE

