ICO lanza una convocatoria de 676 millones para impulsar la vivienda en alquiler asequible

Madrid, 11 mar (EFE).- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una convocatoria de 676 millones de euros para invertir en vehículos de inversión especializados en proyectos de vivienda social y asequible en alquiler en España, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda disponible a precios accesibles.

El ICO podrá participar en el capital de vehículos de inversión especializados con aportaciones de entre 10 y 100 millones de euros por operación, sin superar en ningún caso el 49 % del tamaño total del fondo, explica en un comunicado, en el que detalla que la inversión pública actuará como palanca para atraer capital privado hacia proyectos con impacto social directo.

La convocatoria concentra todos los recursos disponibles del ICO en el marco del plan de recuperación para maximizar la inversión en el mercado del alquiler asequible y, gracias a la garantía de este programa europeo, puede compartir parte del riesgo asumido en las operaciones, ampliar su capacidad de inversión y movilizar recursos privados.

De hecho, la iniciativa aspira a movilizar hasta 4.500 millones de euros en conjunto, sumando la aportación de capital a los proyectos y la financiación adicional asociada, detallan las mismas fuentes.

Esta convocatoria sienta las bases de actuación del Fondo España Crece, que combinará instrumentos de capital y líneas de financiación para promover la construcción de hasta 15.000 viviendas al año. EFE