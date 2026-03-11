Ibáñez: "La experiencia del entrenador nos va a venir bien en este momento"

Vitoria, 11 mar (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Pablo Ibáñez indicó que la "experiencia" del nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores, les va a ir bien en este momento, y reconoció que la derrota en Valencia “fue un golpe duro”, aunque no deben mirar las cosas negativas.

“Lo bueno de todo es que el equipo sigue unido, que sabe salir de estas situaciones y que sigue compitiendo”, dijo el navarro, que volverá a estar disponible en esta jornada ante el Villarreal tras perderse un partido por acumulación de tarjetas.

“Es momento de trabajar, ellos están muy ilusionados con nosotros y la verdad que confían mucho en nuestro trabajo y nos lo están transmitiendo”, expresó sobre el nuevo cuerpo técnico que dirige al grupo albiazul.

“El Alavés está acostumbrado a vivir estos momentos y a sufrirlos y eso se nota en el grupo que sigue con paciencia, que está preparado para este tipo de situaciones”, aseguró el pamplonés, que incidió en “mantener la calma”.

Recordó que vio el partido ante el Villarreal la temporada pasada y que fue “un punto de inflexión” en el equipo babazorro. “Es momento de ganar”, zanjó Pablo Ibáñez, que se centró en competir ante cualquier rival.

“Necesitamos de nuestra gente, siempre están ahí apoyándonos y tenemos que darles una alegría”, deseó. EFE

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