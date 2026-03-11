Hoy será noticia. Jueves, 12 de marzo

IRÁN GUERRA

La guerra de Irán acapara el debate público, mientras el Gobierno prepara su plan de medidas para paliar efectos

Madrid (EFE).- La guerra de Irán sigue acaparando este jueves el debate público mientras el Gobierno prepara, con las aportaciones de los partidos salvo Vox, que rechaza participar en cualquier negociación con el Ejecutivo, su plan de medidas para paliar los efectos económicos del conflicto

En este sentido, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se reúne con patronal y sindicatos para abordar las medidas que se preparan para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán.

OTAN ANIVERSARIO

Se cumplen 40 años del referéndum de la OTAN

Madrid (EFE).- Este jueves se cumplen 40 años del referéndum de la OTAN en el que los ciudadanos acudieron a las urnas para resolver un dilema que dividía al país.

Cuatro décadas después el debate no solo sigue vivo sino que ha colocado a España en el punto de mira de un Donald Trump que no ceja en sus exigencias para que incremente su gasto en defensa.

LEY DOCENCIA

La ley del docente sigue su trámite con los sindicatos pese al rechazo de las comunidades

Madrid (EFE).- El anteproyecto de ley que bajará las ratios en las aulas y reducirá la jornada docente continúa su trámite y la Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario, en la que participan los sindicatos, se reúne este jueves con el Ministerio de Educación.

Los dirigentes sindicales de la enseñanza pública no universitaria volverán a analizar el último borrador de esta norma, que contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en Infantil y Primaria y de hasta 25 en Secundaria, frente a los 25 y 30, respectivamente, que marca la ley actual.

POLICÍA NACIONAL

El nuevo DAO de la Policía Nacional toma posesión de su cargo

Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska preside este jueves la toma de posesión del nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Luis Santafé.

Nuevo DAO nombrado tras la crisis generada en la institución por la denuncia de agresión sexual presentada por una subordinada contra su antecesor en el cargo, José Ángel González.

CORONAVIRUS RESIDENCIAS

Un ex alto cargo de Ayuso, citado a declarar como investigado por el caso residencias

Madrid (EFE).- Un ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el exresponsable de Coordinación Sanitaria, Javier Martínez Peromingo, está citado a declarar como investigado este jueves en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe, plaza número 3, por el caso residencias.

Martínez Peromingo, al que se considera el ideólogo de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos desde las residencias a los hospitales en la primera ola de la pandemia, está convocado a las 10:15 horas, según detalla en una nota de prensa la Asociación '7.291: Verdad y Justicia'.

SUCESOS DESAPARICIÓN

La Guardia Civil interroga a los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas

Mérida (EFE).- La Guardia Civil interroga este jueves a los dos hermanos detenidos el miércoles por la tarde en Hornachos (Badajoz) en relación con la desaparición en esa localidad pacense en 2017 de Francisca Cadenas.

Así mismo, la Guardia Civil investiga si los restos óseos hallados en uno de los registros corresponden con los de la mujer.

VIOLENCIA SEXUAL

Declaran tres jóvenes que denunciaron al actor Juan Codina por presunta agresión sexual

Madrid (EFE).- Un juez madrileño tiene previsto tomar declaración este jueves a tres jóvenes que denunciaron al actor Juan Codina por presuntas agresiones sexuales cuando eran alumnos de la escuela de teatro que aquel dirigía en Madrid.

Según ha informado la defensa del actor, la titular del juzgado de instrucción número 20 de Madrid ha citado a los tres denunciantes en la causa que abrió el pasado mes de noviembre, tras la detención de Codina por una denuncia interpuesta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Madrid.

JUICIO MENORES

La pareja alemana que mantuvo encerrados cuatro años a sus hijos declara ante el tribunal

Oviedo (EFE).- El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo contra el matrimonio alemán que encerró a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de la capital asturiana quedará este jueves visto para sentencia tras la declaración de los progenitores, que se encuentran en prisión desde el pasado abril.

Lo harán a puerta cerrada antes de que presenten su alegato final la defensa, que pide su libre absolución, y la Fiscalía y la acusación particular, que piden sendas penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

MODA MADRID

La Plaza de España, pasarela para celebrar la moda de autor española

Madrid (EFE).- La Plaza de España se convierte este jueves en una pasarela urbana improvisada en la que 40 modelos desfilarán con prendas de 25 diseñadores para celebrar la moda de autor española, reivindicar los oficios y la artesanía.

Un acto que da el pistoletazo de salida a una semana en la que la Madrid se convierte en la capital de la moda.

MÚSICA MORRISSEY

Morrissey ofrece el primer concierto en España de presentación de su nuevo disco

Valencia (EFE).- El cantante británico Morrissey, uno de los iconos más controvertidos del pop-rock anglosajón desde que liderara The Smiths en los años 80, ofrece el primero de sus tres conciertos en España de presentación de su nuevo disco, 'Make-up is a lie'

El concierto se celebra en el Palau de les Arts de Valencia, con todas las entradas vendidas al igual que en Zaragoza y Sevilla.

EL TIEMPO

Regresa el tiempo estable con un aumento generalizado de las temperaturas

Madrid (EFE).- Este jueves regresará el tiempo estable a la mayoría del territorio peninsular y Baleares, con un aumento generalizado de las temperaturas máximas y nieblas que podrán ser densas en regiones del tercio norte peninsular, aunque irán disipándose a lo largo de la jornada.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este jueves se espera una situación de estabilidad generalizada con predominio de cielos poco nubosos o despejados, si bien se espera nubosidad baja matinal en el tercio norte que se irá levantando a lo largo del día.

EFE

plv