Hallan el cadáver de un hombre en una cinta transportadora de residuos en Casares (Málaga)

Málaga, 11 mar (EFE).- La Guardia Civil investiga las circunstancias que rodean la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido localizado este miércoles en el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, situado en el municipio malagueño de Casares, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Emergencias 112 recibió un aviso sobre las 8.40 horas en el que un particular alertaba de que habían encontrado en la cinta de transporte, donde se seleccionan los residuos para su tratamiento y reciclaje, lo que parecía el cuerpo de una persona.

Inmediatamente se dio aviso a la Guardia Civil y servicios sanitarios, que han confirmado la muerte de un hombre de 50 años, ha informado a EFE un portavoz del centro de emergencias. EFE