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Greif: "El Celta juega muy bien"

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Vigo, 11 mar (EFE).- El eslovaco Dominik Greif, portero del Olympique de Lyon, elogió este miércoles al Celta en la víspera del duelo que ambos equipos disputarán mañana en Balaídos, donde abrirán la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa.

“El Celta es un equipo juega muy bien, capaz de presionar muy arriba, pero también defender con un bloque bajo y lanzar contraataques. Además, son muy fuertes con el balón. Espero que sea un buen partido porque a los dos equipos nos gusta tener la posesión”, manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, el exguardameta del Mallorca destacó la buena posición del equipo de Claudio Giráldez en la Liga, donde es sexto a solo tres puntos del Betis, quinto en la tabla.

“El Celta es un equipo equilibrado, muy bien trabajado, con una plantilla larga. Además, tiene una buena mezcla de jugadores jóvenes y experimentados”, incidió Greif, quien recordó que en su última visita a Balaídos con el conjunto balear perdió 2-0.

Pese a los últimos resultados negativos de su equipo, que llegará a Balaídos tras caer eliminado en la Copa de Francia ante el Lens y despedirse del título de Liga tras sumar solo un punto de los últimos nueve en juego, Greif confía en sacar un buen resultado en Vigo.

“A veces se puede ganar un partido sin saber muy bien cómo, con un poco de suerte, y a veces las cosas se complican. Llevamos trabajando bien desde el principio de la temporada, con intensidad y competitividad, y espero que mañana no encajemos ningún gol”, subrayó.

Finalmente, habló del atacante brasileño Endrick, quien llegó en el pasado mercado invernal cedido desde el Real Madrid: “Se ha adaptado muy bien al vestuario y está haciendo todo lo posible para demostrar su talento. Creo que lo está haciendo muy bien”. EFE

dmg/sab

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