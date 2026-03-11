Espana agencias

Grande-Marlaska expresa su compromiso con "la lucha permanente" contra el terrorismo en el 22 aniversario del 11M

Guardar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este miércoles, 11 de marzo, su compromiso y el de las fuerzas de seguridad con "la lucha permanente" contra el terrorismo, en el 22 aniversario del atentado terrorista ocurrido en la estación ferroviaria de Atocha, en Madrid, que costó la vida a 193 personas y causó más de mil heridos. Ha señalado que la "radicalización" es "el germen del terrorismo".

Grande-Marlaska ha señalado en Llanos del Hospital, en el Valle de Benasque, que "hoy es un día de recuerdo, como lo son todos los días" ya que "hace 22 años del terrible atentado de Atocha, consecuencia de la sinrazón del terrorismo".

"Nuestro recuerdo permanente a la memoria, la dignidad y la justicia hacia esas víctimas, hacia sus familias y hacia todas las víctimas del terrorismo", ha proclamado, tras lo que ha indicado que fue el atentado terrorista más grave en suelo europeo y que el 11M se conmemora en toda la UE el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Celta mide su ambición europea ante el potente Lyon

Infobae

Rafael Louzán dice que la decisión sobre la Finalissima se tomará "en próximas 48 horas"

Infobae

Javier Tebas: "No sé de dónde sale esa norma de las 72 horas"

Infobae

Victoria Vera: "El destape es una palabra horrenda y es franquista"

Infobae

Cuatro personas heridas en el accidente de Adamuz permanecen hospitalizadas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid avala

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una familia por haber utilizado su vivienda de renta antigua para alquiler turístico

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

ECONOMÍA

El ex de una camarera

El ex de una camarera aprovecha cuando trabaja para pedir créditos con su tarjeta y, al romper, desaparece: la Justicia le perdona la deuda de 30.500 euros

Bruselas lleva a España ante la Justicia por no adoptar dos normativas para eximir del IVA a pymes y autónomos

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”