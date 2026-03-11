Grande-Marlaska expresa su compromiso con "la lucha permanente" contra el terrorismo en el 22 aniversario del 11M

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este miércoles, 11 de marzo, su compromiso y el de las fuerzas de seguridad con "la lucha permanente" contra el terrorismo, en el 22 aniversario del atentado terrorista ocurrido en la estación ferroviaria de Atocha, en Madrid, que costó la vida a 193 personas y causó más de mil heridos. Ha señalado que la "radicalización" es "el germen del terrorismo".

Grande-Marlaska ha señalado en Llanos del Hospital, en el Valle de Benasque, que "hoy es un día de recuerdo, como lo son todos los días" ya que "hace 22 años del terrible atentado de Atocha, consecuencia de la sinrazón del terrorismo".

"Nuestro recuerdo permanente a la memoria, la dignidad y la justicia hacia esas víctimas, hacia sus familias y hacia todas las víctimas del terrorismo", ha proclamado, tras lo que ha indicado que fue el atentado terrorista más grave en suelo europeo y que el 11M se conmemora en toda la UE el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.