Espana agencias

Grada de animación porta banderas de España, a pesar de la petición del Real Madrid

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- La grada de animación del Real Madrid no siguió al completo la solicitud del conjunto blanco de no portar banderas de España, que sí se vieron en la zona del fondo sur antes del pitido inicial, tras la advertencia de cierre parcial del Santiago Bernabéu y la multa de la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 15.000 euros por comportamiento racista en el encuentro ante el Benfica.

La situación acaecida el pasado 25 de febrero, en el partido de vuelta de la ronda de clasificación a octavos de final ante el Benfica, cuando un aficionado de la grada de animación del Real Madrid fue expulsado del Bernabéu tras ser captado realizando el saludo nazi, ha provocado la petición del club blanco a sus aficionados.

Según informaron a EFE fuentes de la grada de animación madridista, ubicada en el fondo sur del estadio, en una reunión se les trasladó la petición de acudir vestidos de blanco y sin banderas de España.

También se solicitó un especial cuidado en cánticos que se realizan contra la figura de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, que ya provocaron multas económicas en el pasado.

Sin embargo, a pesar de la solicitud del Real Madrid, se vieron hasta seis banderas de España en la grada de animación, además de un mayor número de lo habitual en el resto del estadio.

Por su parte, Pep Guardiola fue recibido, de nuevo, con silbidos cuando su nombre fue anunciado por megafonía tras la alineación el Manchester City. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Granollers y Zeballos eliminan a Sinner y Opelka en dobles

Infobae

Spanoulis deja de ser entrenador del Mónaco

Infobae

Ponsarnau, satisfecho con el triunfo en Turquía: "Siempre hemos tenido defensa"

Infobae

Milagros Tolón visita al equipo español en la Villa Paralímpica de Cortina

Infobae

Aznar advierte de que el PP necesita una mayoría "sólida" para sacar a España de la crisis

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya son 11 las mujeres

Ya son 11 las mujeres asesinadas en España en 2026 tras el feminicidio en Miranda de Ebro

Donald Trump critica de nuevo a España por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón: “No está cooperando en absoluto”

Felipe VI se reúne con María Corina Machado en Chile en los actos de toma de posesión de José Antonio Kast

Detenidos dos hombres por acosar a Ione Belarra, líder de Podemos, a través de Instagram

Un concejal del PSOE de Madrid pide protección policial tras denunciar “amenazas de muerte” en redes sociales por criticar la gestión urbanística del PP

ECONOMÍA

Los transportistas amenazan con un

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

El precio mayorista de la electricidad se desploma un 32% para este jueves y registra valores negativos

DEPORTES

Real Madrid - Manchester City,

Real Madrid - Manchester City, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud

Juan José Morillas, el nutricionista del PSG de Luis Enrique: “No comemos la suficiente proteína que deberíamos”

Un aficionado del FC Barcelona viaja a Newcastle para el partido de Champions y acaba a 600 km en el estadio equivocado

A qué hora y dónde ver el partido de octavos de final de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City