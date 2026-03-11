Goles y dudas de Julián Alvarez

Iñaki Dufour

Madrid, 11 mar (EFE).- Tan solo habían pasado unos minutos de la confirmación de la continuidad hasta final de temporada de Antoine Griezmann cuando Julián Álvarez abrió la duda sobre su futuro más allá de esta temporada en el Atlético de Madrid, mientras reconduce sus goles más cerca de las expectativas, ya por los 16 en esta campaña, cinco en sus nueve compromisos recientes.

“¿Puedes garantizar que la próxima temporada tú estarás en el Atlético de Madrid?” La pregunta fue directa, después de la victoria por 5-2 con el Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano, con dos goles suyos. No lograba un doblete desde el pasado 27 de septiembre ante el Real Madrid. De eso hace 35 partidos.

La respuesta de Julián Alvarez transmitió un futuro incierto, más allá del final del curso, aunque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. “Yo que sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe. Pero estoy muy feliz acá”, contestó.

“Me haces una pregunta que después sale por todos los lados, pero estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá, nunca dije nada ni hable mal del club, estoy muy agradecido, la gente también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz”, abundó en su respuesta.

El revuelo se extendió entre los medios de comunicación en la zona mixta del Metropolitano. Más ruido en torno a la continuidad o no del delantero, que sí se desmarcó de las noticias que lo han relacionado con el Barcelona desde hace un año en adelante.

“Yo no tengo nada para decir. Son cosas que se dicen en las redes sociales. Se hablan muchas cosas, pero cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Estoy bien acá, estoy muy contento y peleando en todas las competiciones”, advirtió

“A Julián le veo feliz, contento, haciendo goles. De todos los equipos en los que ha estado el Atlético es el que más goles ha hecho. Se le ve comprometido y positivo en cuanto a lo que necesita el equipo. No hay diferencia entre los goles que está alcanzando ahora y los que logró la temporada pasada. Estoy contento con él y ojalá esté con nosotros muchos años. Ojalá sigamos construyendo un gran equipo para que los jugadores importantes se quieran quedar", intervino después Diego Simeone, su entrenador.

Julián Alvarez ha recuperado el gol en el último tramo, tras superar una secuencia desconocida en el equipo rojiblanco: hasta 14 partidos consecutivos sin marcar en LaLiga, hasta el 0-1 de Oviedo hace una semana y media, y hasta 13 entre todos los torneos, del gol al PSV del 9 de diciembre de 2025 al marcado ante el Barcelona el 12 de febrero de 2026, en el apoteósico primer tiempo en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona.

Sus dos goles al Tottenham son “importantes para la confianza personal” .

“Me ayuda en lo personal, pero siempre estuve bien en esa racha sin goles. Estuve un tiempo que no pudimos marcar, pero siempre me entrego al cien por cien y eso mis compañeros lo saben y lo valoran mucho. Después, hacerlo bien o mal es parte del fútbol. No se me daban los goles como delantero y representar lo que siento para este equipo. Quiero hacer goles, asistencias, ayudar y ojalá siga por este camino”, proclamó Julián Alvarez.

Desde su reencuentro contra el Barcelona con el 4-0 al borde del descanso, el delantero ha anotado cinco tantos en nueve encuentros, en los que ha aportado dos asistencias, incluso por encima (1,8 de promedio) en ese tramo de su media de un gol cada 2,17 encuentros desde que llegó al club rojiblanco procedente del Manchester City hace año y medio.

Son ya 45 dianas en 98 partidos entre todos las competiciones con el Atlético. En el equipo inglés anotó 36 en 103 duelos. Una media de uno cada 2,86 choques a las órdenes de Pep Guardiola.

“Julián siempre es un jugador extraordinario. Siempre da su mejor versión, siempre da el cien por cien, los delanteros no todo son los goles, vemos cómo trabaja, cómo presiona, cómo recupera pelotas y eso le da un montón al equipo. Estamos muy contentos de tenerlo ahora con nosotros, porque es una estrella mundial”, expresa Giuliano Simeone, su compañero en el Atlético de Madrid y en la selección argentina, con el Mundial 2026 a la vista.

Aún está lejos de los 29 tantos que marcó la temporada pasada, en 57 partidos. Ahora suma 16 en 16 choques menos, en 41, aunque su promedio goleador por minuto aún pone en evidencia la diferencia entre una y otra campaña. De un gol cada 136 minutos en 2024-25 a uno cada 181 ahora. Y, de fondo, las dudas sobre su futuro. EFE