Giráldez: "El Lyon es uno de los grandes favoritos al título, por no decir el que más"

Vigo, 11 mar (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, elogió este miércoles al Olympique de Lyon, al que ve “favorito” en la eliminatoria que ambos disputan a partir de mañana pese a las importantes bajas que tiene su entrenador, el portugués Paulo Fonseca.

“Es un equipo con muchos recursos, con una variabilidad muy grande de sistema, de ocupación del espacio. Esperamos que nos vengan a apretar en avanzado como siempre suelen hacer, cerca de los pares o impares. Al tener menos jugador de duelo por las ausencias hace que vaya a tener, en mi opinión, más jugador en el pasillo central, que vaya a juntar mucho más jugador por dentro”, explicó.

En rueda de prensa, el técnico gallego avisó de que su equipo necesitará “ajustar la presión” para evitar que estén “saliendo todo el rato” de una presión “en avanzado con los pares” del conjunto francés.

“Eso es lo que esperamos, pero sabemos que el míster que tenemos enfrente es muy variable en los planteamientos y tenemos que estar atentos a ello. Veremos qué dibujo hacen, si con una salida de 3 o apuestan por una salida de 4”, incidió.

Admitió que el centrocampista francés Corentin Tolisso y el delantero brasileño Endrick son dos de los jugadores más determinantes del Lyon, un bloque con “muchísimos recursos” y mucho jugador joven “que a lo mejor no son conocidos por el gran público pero que tienen mucho nivel”.

“Tienen muchos recursos para hacerte daño en cualquier zona del campo. Eso los hace muy peligrosos porque son capaces de correrte desde muy bajos, de robarte muy altos y de ser muy agresivos en la presión. Es uno de los grandes favoritos al título, por no decir el que más”, manifestó.

Sobre Endrick, que llegó en el mercado invernal al conjunto galo desde el Real Madrid, dijo que “es un jugador con mucho potencial, muy joven, con mucha hambre y muy difícil de parar cerca del área rival”.

Giráldez lamentó que Miguel Román se pierda lo que resta de temporada por una lesión en el pie izquierdo, porque el canterano estaba “participando mucho”, y dijo que esa “cuota de minutos” y “responsabilidad” la tendrán que asumir otros compañeros, entre ellos el uruguayo Matías Vecino, uno de sus refuerzos invernales.

Finalmente, dijo que el Lyon es “favorito, sin ninguna duda” porque finalizó como líder de la Fase Liga con “una locura” de registros -siete victorias y una derrota-, pero ellos tienen la “motivación” e “ilusión” de alcanzar los cuartos de final.

“Quiero ganar el partido, luego las sensaciones del partido y lo que pueda acontecer te dirá si es un buen botín o no. A priori, el 1-2 con el PAOK en el partido de ida era un buen resultado para venirnos de allí y mi sensación al terminar el partido era que era un resultado corto y que merecíamos un mejor resultado”, sentenció. EFE

