Feijóo suspende el mitin de mañana en Miranda de Ebro (Burgos) en señal de duelo

Valladolid, 11 mar (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido el mitin en el que tenía previsto participar mañana en el municipio burgalés de Miranda de Ebro, en señal de duelo tras conocer la muerte de tres mujeres en un incendio provocado al parecer por un hombre que ha sido detenido y que se investiga como un posible caso de violencia de género, sin descartar otras hipótesis.

"Una desgracia que nos conmociona a todos. Nuestro cariño a las familias de los fallecidos y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Lo único importante son ellos", ha escrito Feijóo en su perfil de la red social X, con un enlace a otro mensaje anterior del presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, quien se ha desplazado a Miranda para participar en el minuto de silencio convocado a mediodía.

Al igual que han hecho otros dirigentes políticos, como el propio Mañueco y el candidato socialista y alcalde de Soria, Carlos Martínez que han suspendido algunos actos de esta mañana, Feijóo ha optado por suspender su mitin del jueves en la ciudad mirandesa, donde el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto.

En el caso de Vox, mantiene todos los actos de campaña convocados para hoy y los próximos días, incluidas la visita del presidente del partido, Santiago Abascal, este miércoles al enclave de Treviño y el acto convocado en Miranda de Ebro para el viernes, según han explicado a EFE fuentes de este partido. EFE