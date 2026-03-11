Espana agencias

El Valencia Basket quiere descolgar al Real Madrid y amarrar ya, de momento, el 'play in'

Guardar

Valencia, 11 mar (EFE).- El Valencia Basket visita este jueves al Real Madrid en la trigésimo primera jornada de la fase regular de la Euroliga con el objetivo de lograr un triunfo que le permita aumentar su distancia con el equipo de Sergio Scariolo pero también amarrar ya casi definitivamente al menos el 'play in', el cruce de repesca para acceder a los cuartos de final del torneo.

El choque es el quinto entre ambos en esta campaña, tras dos triunfos iniciales del Valencia y dos recientes del Real Madrid. El primer encuentro fue en septiembre en la final de la Supercopa, que se adjudicó el Valencia en Málaga.

El equipo de Pedro Martínez repitió victoria en el Roig Arena en la primera vuelta de la Euroliga, pero cayó en la cancha del Real Madrid en la acb y hace tres semanas repitió derrota en la semifinal de la Copa que acogió como anfitrión.

En este partido, en el que cayó por 106-109, el Valencia firmó un brillante inicio de encuentro pero el Real Madrid remontó entre el segundo y el tercer cuarto. En el definitivo unos minutos de inspiración del dominicano Jean Montero parecieron dar el pase a su equipo, algunos errores no forzados y una gran aparición de Mario Hezonja, dieron el triunfo al equipo de Sergio Scariolo.

Días después del choque, el técnico del Valencia Basket abrió el debate sobre varias decisiones arbitrales del encuentro y dejó encima de la mesa de que su equipo hubiera sido perjudicado.

Los seis primeros clasificados tras las 38 jornadas de la fase regular accederán directos a ese cruce previo a la 'Final a Cuatro' de Atenas mientras que los clasificados entre el séptimo y el décimo se jugarán las otras dos plazas.

El Valencia Basket, que lleva cuatro victorias seguidas en el torneo, es segundo con 20 triunfos; el Real Madrid es cuarto con 19; y el Dubai, que sería el primer equipo que quedaría eliminado al estar undécimo si ahora acabara la fase regular, tiene 15 victorias aunque podrían ser 16 porque tiene un partido menos.

De esta manera, si el Valencia derrotara al Real Madrid la distancia entre ambos sería de dos partidos pero además el equipo 'taronja' tendría además ganado el 'basket average' particular que decidiría entre ambos en caso de empate final porque ya le ganó en el partido en el Roig Arena (89-76).

Además, en caso de victoria su distancia con el Dubai sería de al menos cuatro partidos ganados a falta de siete choques por disputarse, una distancia que supondría tener muy encarrilado su pase a la siguiente ronda, aunque fuera para disputar el 'play in'.

El Valencia ha ganado de manera consecutiva en el torneo al Hapoel Tel Aviv, al ASVEL, al Baskonia y la semana pasada al Zalgiris Kaunas. Además, el domingo confirmó su buen momento con una sólida victoria ante el UCAM Murcia en la Liga Endesa, en la que el Real Madrid es líder y el conjunto valenciano es segundo.

Para este choque, el Valencia tiene la duda del alero Kameron Taylor, que sufrió un esguince de tobillo en el choque copero ante el Real Madrid y del que Pedro Martínez dijo que no se acaba de recuperar. Aunque no pueda contar con él, debería hacer igualmente dos descartes dado que los otros catorce jugadores están disponibles. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Kiev denuncia “discriminación” de ucranianos tras denuncias de sus atletas paralímpicos

Infobae

La AN mantiene para abril el juicio de la 'Operación Kitchen': coincidirá con el del Supremo contra Ábalos y Koldo

La AN mantiene para abril

El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA

El Gobierno de Aragón solicita

Un aficionado del Barcelona se equivoca y asiste al Exeter City en lugar del Newcastle

Infobae

Rodríguez Uribes: "Una guerra es muy incompatible con el deporte"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se atrinchera en

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un tiroteo con 11 disparos, un coche cargado de hachís y un herido fugado: la Guardia Civil resuelve un “vuelco de película” en Cádiz

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, citado como imputado por filtrar datos de periodistas

El CNI busca especialistas “HUMNIT” para la obtención de información de fuentes humanas y no hace falta tener estudios superiores

Uno de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas se declara culpable de su asesinato

ECONOMÍA

Un hombre estuvo cobrando 12.000

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

Todo lo que debes saber para reclamar la devolución de los gastos de la hipoteca

Abierto el plazo para que particulares y empresas vendan sus casas al Estado: el plan del Gobierno para incorporarlas al parque público

Un empleado de una gasolinera trabaja en su día libre para resolver un problema y es despedido por reclamar cinco horas extra: gana el juicio y recupera su puesto

Víctor Arpa, abogado: “Tu empresa puede estar quitándote este derecho y que tú ni siquiera lo sepas”

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club