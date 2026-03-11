El TSJM admite a trámite el recurso de la Fundación Franco contra su extinción por Cultura

Madrid, 11 mar (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso de la Fundación Francisco Franco contra el procedimiento administrativo del Ministerio de Cultura para instar su extinción judicial al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones.

En su resolución, la sección sexta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM abre una pieza separada para resolver la solicitud de medidas cautelarísimas reclamadas por la Fundación como la suspensión del procedimiento de extinción porque su continuación puede provocarle "perjuicios irreversibles".

Según expone la Fundación, el procedimiento administrativo cuya suspensión solicita tiene por objeto instar judicialmente su extinción, lo que implicaría "la desaparición de su personalidad jurídica, la liquidación de su patrimonio y la frustración definitiva de sus fines fundacionales", así como una "daño reputacional".

El Ministerio de Cultura dio un paso más en febrero en el proceso para pedir la extinción de la Fundación Francisco Franco tras estudiar las alegaciones presentadas por esta entidad y concluir que debe instar su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones.

Los trámites para reclamar la extinción de la FNFF se iniciaron en junio de 2024 cuando Cultura comenzó a recopilar información sobre sus actividades mediante informes al registro de fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La apología del franquismo, la humillación a las víctimas y la no persecución de fines de interés general son los argumentos contra la fundación que lleva repitiendo el Gobierno en todo este largo procedimiento. EFE