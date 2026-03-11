Espana agencias

El Real Madrid pide a aficionados que no porten banderas de España ni cánticos contra Pep

Madrid, 11 mar (EFE).- El Real Madrid ha solicitado a la grada de animación, tras la advertencia de cierre parcial del Santiago Bernabéu y la multa de la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 15.000 euros por comportamiento racista en el encuentro ante el Benfica, que no porten banderas de España ni realicen cánticos ofensivos contra Pep Guardiola en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

La situación acaecida el pasado 25 de febrero, en el partido de vuelta de la ronda de clasificación a octavos de final ante el Benfica, cuando un aficionado de la grada de animación del Real Madrid fue expulsado del Bernabéu tras ser captado realizando el saludo nazi, ha provocado la petición del club blanco a sus aficionados.

Según informaron a EFE fuentes de la grada de animación madridista, ubicada en el fondo sur del estadio, en una reunión se les trasladó la petición de acudir vestidos de blanco y sin banderas de España. También se solicitó un especial cuidado en cánticos que se realizan contra la figura de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, que ya provocaron multas económicas en el pasado. EFE

