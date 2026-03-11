El PP registra hoy iniciativas en las Cortes con medidas para hacer frente a la guerra

Madrid, 11 mar (EFE).- El PP registrará este miércoles una proposición no de ley en el Senado y una moción en el Congreso con las medidas planteadas por el grupo para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán y que supondrían devolver a un hogar medio formado por dos adultos y dos hijos unos 900 euros anuales.

Además de las rebajas de IRPF e IVA ya solicitadas públicamente, los populares incluirán en sus iniciativas medidas para las empresas electrointensivas y una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, sectores estratégicos cuya dependencia del combustible es muy elevada.

Las medidas de mejora del poder adquisitivo a través del IRPF tendrán un impacto de unos 200 euros de media por contribuyente, según los cálculos del PP, que aboga por aumentar un 10 % el mínimo personal por tributante y doblar el mínimo por hijo, además de deflactar la tarifa del impuesto.

Todo ello supondría devolver 3.200 millones de euros a unos 16 millones de contribuyentes.

En el ámbito de la energía, el PP incorporará la supresión del impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, la bonificación permanente de un 80 % en los peajes que tienen que asumir las empresas electro intensivas y la convocatoria de la subasta de cogeneración, revisión de la retribución variable para 2026.

Asimismo, reclamará la modificación del Estatuto de los consumidores electrointensivos para aumentar las ayudas al sector dentro de los límites comunitarios, la elaboración del Estatuto de la industria calor intensiva y la reducción para el sector industrial de los costes por servicios de ajuste del sistema eléctrico en la cuantía que exceda los pagos que se realizaban antes del apagón general del 28 de abril de 2025. EFE