Espana agencias

El matrimonio que mantuvo encerrados a sus hijos cuatro años declara ante el tribunal

Oviedo, 11 mar (EFE).- El matrimonio alemán que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de la capital asturiana prestará este miércoles declaración en la Audiencia Provincial de Oviedo, en una vista oral que previsiblemente quedará vista para sentencia hoy mismo.

Los abuelos también lo harán desde Alemania por viedoconferencia en la segunda sesión del juicio iniciado ayer a puerta cerrada y en el que la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Gobierno asturiano, piden sendas penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

Por contra, la defensa de los progenitores niegan que se hayan dado esos delitos y mantienen que deben ser absueltos porque solo puede hablarse de una "situación de aislamiento voluntario" por parte de unos padres que "se volcaron con sus hijos de una manera quizás extravagante o heterodoxa, pero desde luego no criminal", según mantiene el abogado de la madre, Javier Muñoz Pereira.

Para la Fiscalía, sin embargo, los padres mantuvieron encerrados a sus hijos entre diciembre de 2021 y abril de 2025 por un "miedo infundado a un hipotético contagio" y durante todo ese tiempo no fueron escolarizados ni tuvieron seguimiento sanitario alguno.

Los dos gemelos, que entonces tenían ocho años, y su hermano, que contaba diez y que ahora viven bajo la tutela del Gobierno asturiano, estuvieron encerrados en el interior de la vivienda, bautizada por los medios como 'la casa de los horrores', y estuvieron aislados de forma absoluta del mundo ya que, siempre según la versión del ministerio público, se les negó todo contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación. EFE

