El Levante, con Castro de estreno, vive la mascletà en el balcón del ayuntamiento

Valencia, 11 mar (EFE).- Una representación del Levante, con el presidente Pablo Sánchez a la cabeza, visitó este miércoles el balcón del ayuntamiento de Valencia para presenciar en directo la mascletà y que fue la primera para el entrenador del equipo, el portugués Luís Castro, que llegó en Navidad al club.

Junto a Sánchez y a Castro también acudieron al consistorio valenciano el presidente de honor del club, Paco Fenollosa, los jugadores Carlos Espí, Unai Elgezabal, Manu Sánchez y Alejandro Primo y algunos miembros más del cuerpo técnico del primer equipo del Levante.

Antes del disparo de la mascletà, la delegación del Levante tuvo una recepción privada con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y allí coincidió también con la infanta Elena de Borbón.

El presidente del Levante y el entrenador Castro entregaron, ya en el balcón del ayuntamiento, una camiseta del Levante a las Falleras Mayores de Valencia. EFE

