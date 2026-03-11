El IBEX abre con leves pérdidas del 0,14 %, pendiente del petróleo, Irán e Inditex

Madrid, 11 mar (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con leves pérdidas del 0,14 %, en una jornada en la que los inversores seguirán pendientes del conflicto en Oriente Medio, la evolución del precio del petróleo, además de los resultados de Inditex, y del dato de inflación en Estados Unidos.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,14 %, hasta los 17.420 puntos. Las ganancias del año se reducen al 0,68 %.

En los primeros compases de la sesión, Inditex, la mayor empresa cotizada española, se dispara el 5,11 %, después de anunciar que ganó 6.220 millones en su ejercicio fiscal de 2025, el 6 % más, y que le permite encadenar su cuarto año consecutivo de resultados récord. EFE

