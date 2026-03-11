Espana agencias

El euríbor cae con fuerza en tasa diaria, hasta el 2,369 %, tras dispararse en la víspera

Madrid, 11 mar (EFE).- El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, cae con fuerza este miércoles y alcanza una tasa diaria del 2,369 %, después de dispararse en la víspera hasta el 2,552 % en la que fue su mayor subida en casi 18 años.

La tasa registrada hoy supone una caída de 0,183 puntos respecto al dato del martes, casi los mismos puntos que subió en la víspera (0,185 puntos), cuando fue la mayor alza registrada por el indicador desde el 6 de junio de 2008.

Con el recorte de este miércoles, el euríbor ha puesto fin a una racha de once sesiones consecutivas al alza.

Aunque aún quedan catorce jornadas para que finalice el mes, el euríbor registra una tasa media provisional en marzo del 3,337 %, muy superior a la de febrero, cuando fue del 2,221 %.

Además, de confirmase el dato, el ahorro en las cuotas de las hipotecas que se venía registrando en los últimos meses, se reducirán en gran medida, ya que en marzo de 2025 el euríbor cerró en el 2,398 %.

El conflicto iniciado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán ha disparado el precio de la energía, y el mercado teme un incremento de la inflación, lo que podría llevar al Banco Central Europeo (BCE) a modificar su política monetaria. EFE

