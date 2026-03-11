El Castellón tratará de que Cipenga, convocado con RD Congo, se pierda solo dos partidos

Castellón, 11 mar (EFE).- El CD Castellón negocia con la Federación de la República Democrática del Congo para tratar que el internacional Brian Cipenga se pueda incorporar mas tarde con su selección y que se pierda dos partidos en lugar de tres.

El internacional congoleño tiene que estar el 24 de marzo ya en la concentración con su selección, cuando el Castellón reciben el lunes 23 a la Cultural y Deportiva Leonesa. Este es el encuentro para el que solicitará el club una autorización a la federación congoleña para que pueda jugar el extremo, tal y como EFE confirmó por fuentes de la entidad.

Con ello y dado que Congo jugará frente al ganador del Nueva Caledonia-Jamaica el 31 de marzo, Cipenga será baja segura el 28 de marzo ante el Albacete y el 2 de abril contra el Almería. Si la selección congoleña vence este duelo, se clasificará para el Campeonato del Mundo que se juega el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. EFE

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