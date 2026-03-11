El autor del correo clave del caso Montoro pide anularlo porque se vulneraron sus derechos

Barcelona, 11 mar (EFE).- El director técnico de la química Messer, a quien los Mossos d'Esquadra intervinieron un correo clave para abrir la investigación al exministro Cristóbal Montoro por legislar a favor de empresas gasistas a cambio de dinero, ha pedido la nulidad de la causa al sostener que se obtuvo su mensaje de forma ilícita.

Así lo sostiene la defensa de Rubén F. en un recurso, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide a la Audiencia de Tarragona que anule la causa en que el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona mantiene imputado al exministro de Hacienda del PP y a varios de sus socios en Equipo Económico, el bufete que supuestamente usaban para beneficiar a gasistas con reformas legislativas, a cambio de dinero.

En la misma línea que la defensa de Equipo Económico, Rubén F. pide a la Audiencia que se anule la causa porque entiende que el correo clave que se le intervino en un registro en 2017 a la empresa Messer estaba acotado a la construcción de una planta en El Morell (Tarragona) entre 2007 y 2009.

La investigación a Equipo Económico, que se mantuvo en secreto hasta el pasado año, arrancó en 2018 a raíz del "hallazgo casual", según el juez, del correo en que Rubén F. le comentaba a su director general en diciembre de 2013: "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".

A raíz del contenido de este correo, los Mossos alertaron al juez de que era "fácil" concluir que Messer contrató a Equipo Económico por las relaciones de sus miembros con altos cargos de la administración del Estado, lo que les situaba en una "posición privilegiada" para interceder con el Gobierno en defensa de los intereses de las empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

En su recurso, Rubén F. pide a la Audiencia de Tarragona que acuerde la "nulidad radical" de la causa, ya que la investigación "se ha levantado sobre la base de una flagrante infracción" de sus derechos fundamentales, en una "práctica policial ilícita" al intervenirse sus correos en noviembre 2017 pese a que no estaban vinculados a la causa por la que se autorizó el registro.

"El teórico 'hallazgo casual' al origen de esta causa fue fruto de un acceso indiscriminado, no autorizado y, por lo tanto, ilícito a todas las comunicaciones" de Rubén F., sostiene el recurso, que alega que se infringió el derecho a la "intimidad y a la privacidad" del director técnico sin el "debido amparo legal".

Según la defensa, los Mossos "desobedecieron" la orden judicial que amparaba su acceso "exclusivamente" a la documentación que tuviese relación directa con la investigación vinculada a la planta de El Morell, lo que provoca la "ilicitud" de todo lo que se intervino.

Los Mossos, según el escrito, optaron por "no someterse a las normas que rigen el proceso penal" y aprovecharon un registro acotado a la planta de El Morell para obtener de manera "indiscriminada y con ánimo prospectivo" información de otra causa, lo que es una "práctica policial del todo inaceptable" y "vicia de nulidad radical" el proceso". EFE